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Курс евро превысил 75 рублей
Курс евро превысил 75 рублей - РИА Новости, 27.12.2022
Курс евро превысил 75 рублей
Курс рубля днем усиливает снижение: значение евро превышает 75 рублей (начиная с 21 декабря каждый день проходит эту отметку то вверх, то вниз), доллар... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T14:37
2022-12-27T14:37
2022-12-27T14:51
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Курс рубля днем усиливает снижение: значение евро превышает 75 рублей (начиная с 21 декабря каждый день проходит эту отметку то вверх, то вниз), доллар закрепляется выше 70 рублей, а курс юаня - выше 10 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.41 мск растёт на 1,04 рубля, до 70,33 рубля, юаня - на 22 копейки, до 9,99 рубля, евро - на 1,34 рубля, до 74,89 рубля.Минутами ранее евро максимально дорожал до 75,08 рубля, юань – до 10,05 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:37 27.12.2022 (обновлено: 14:51 27.12.2022)
Курс евро превысил 75 рублей
Курс евро на Мосбирже вырос до 75 рублей, доллар — до 70,33 рубля, юань — до 9,99 рубля