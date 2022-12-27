https://ria.ru/20221227/kurs-1841663055.html

Курс евро превысил 75 рублей

Курс евро превысил 75 рублей - РИА Новости, 27.12.2022

Курс евро превысил 75 рублей

Курс рубля днем усиливает снижение: значение евро превышает 75 рублей (начиная с 21 декабря каждый день проходит эту отметку то вверх, то вниз), доллар... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T14:37

2022-12-27T14:37

2022-12-27T14:51

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Курс рубля днем усиливает снижение: значение евро превышает 75 рублей (начиная с 21 декабря каждый день проходит эту отметку то вверх, то вниз), доллар закрепляется выше 70 рублей, а курс юаня - выше 10 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.41 мск растёт на 1,04 рубля, до 70,33 рубля, юаня - на 22 копейки, до 9,99 рубля, евро - на 1,34 рубля, до 74,89 рубля.Минутами ранее евро максимально дорожал до 75,08 рубля, юань – до 10,05 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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