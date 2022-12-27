https://ria.ru/20221227/kurdy-1841633885.html

Во Франции мужчина из Турции ранил парикмахера из курдской общины

Во Франции мужчина из Турции ранил парикмахера из курдской общины - РИА Новости, 27.12.2022

Во Франции мужчина из Турции ранил парикмахера из курдской общины

Мужчина турецкой национальности был заключён под стражу во вторник после того, как ранил ножницами парикмахера в коммуне Рубе на севере Франции, сообщило... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T13:26

2022-12-27T13:26

2022-12-27T13:26

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ПАРИЖ, 27 дек - РИА Новости. Мужчина турецкой национальности был заключён под стражу во вторник после того, как ранил ножницами парикмахера в коммуне Рубе на севере Франции, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к расследованию. Сообщается, что мужчина 47 лет напал на парикмахера из-за того, что в салоне играла национальная курдская музыка. Он был задержан по обвинению "в попытке убийства". 27-летний парикмахер, относящегося к иракским курдам, которому нападавший нанес несколько ударов ножницами, был прооперирован. Отмечается, что нападавший уже был известен полиции. Нападение произошло через два дня после того, как в пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от курдского культурного центра в 10-м округе Парижа, убив троих курдов. Позже он объяснил свои действия расизмом и патологической ненавистью к иностранцам. В субботу демонстрация курдов в столице Франции переросла в стычки со стражами правопорядка. Они начали блокировать улицы, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. Позднее протестующие стали разбивать автобусные остановки, переворачивать автомобили, поджигать мусорные баки. Они также вынимали булыжники из дорожной брусчатки, чтобы забрасывать ими полицию. В итоге в субботу на беспорядках в столице Франции были задержаны 11 человек, пострадали более 30 сотрудников правоохранительных органов.

https://ria.ru/20221226/manifestatsiya-1841422128.html

https://ria.ru/20221224/psikhbolnitsa-1841152972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, франция, турция