https://ria.ru/20221227/kurdy-1841633885.html
Во Франции мужчина из Турции ранил парикмахера из курдской общины
Во Франции мужчина из Турции ранил парикмахера из курдской общины - РИА Новости, 27.12.2022
Во Франции мужчина из Турции ранил парикмахера из курдской общины
Мужчина турецкой национальности был заключён под стражу во вторник после того, как ранил ножницами парикмахера в коммуне Рубе на севере Франции, сообщило... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T13:26
2022-12-27T13:26
2022-12-27T13:26
в мире
франция
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:169:3071:1896_1920x0_80_0_0_c2dcb0303ef326cfba8ae42d2ccfbf31.jpg
ПАРИЖ, 27 дек - РИА Новости. Мужчина турецкой национальности был заключён под стражу во вторник после того, как ранил ножницами парикмахера в коммуне Рубе на севере Франции, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к расследованию. Сообщается, что мужчина 47 лет напал на парикмахера из-за того, что в салоне играла национальная курдская музыка. Он был задержан по обвинению "в попытке убийства". 27-летний парикмахер, относящегося к иракским курдам, которому нападавший нанес несколько ударов ножницами, был прооперирован. Отмечается, что нападавший уже был известен полиции. Нападение произошло через два дня после того, как в пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от курдского культурного центра в 10-м округе Парижа, убив троих курдов. Позже он объяснил свои действия расизмом и патологической ненавистью к иностранцам. В субботу демонстрация курдов в столице Франции переросла в стычки со стражами правопорядка. Они начали блокировать улицы, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. Позднее протестующие стали разбивать автобусные остановки, переворачивать автомобили, поджигать мусорные баки. Они также вынимали булыжники из дорожной брусчатки, чтобы забрасывать ими полицию. В итоге в субботу на беспорядках в столице Франции были задержаны 11 человек, пострадали более 30 сотрудников правоохранительных органов.
https://ria.ru/20221226/manifestatsiya-1841422128.html
https://ria.ru/20221224/psikhbolnitsa-1841152972.html
франция
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae29d981833775e80cd365524d604827.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, турция
Во Франции мужчина из Турции ранил парикмахера из курдской общины
Во французской коммуне Рубе мужчина из Турции ранил парикмахера из курдской общины
ПАРИЖ, 27 дек - РИА Новости.
Мужчина турецкой национальности был заключён под стражу во вторник после того, как ранил ножницами парикмахера в коммуне Рубе на севере Франции, сообщило агентство Франс Пресс
со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
"Инцидент произошёл во второй половине дня в воскресенье в парикмахерской в коммуне Рубе в департаменте Нор на севере Франции между клиентом и парикмахером. Он получил удар ножом в горло, но его жизни более ничто не угрожает", - сообщило СМИ.
Сообщается, что мужчина 47 лет напал на парикмахера из-за того, что в салоне играла национальная курдская музыка.
Он был задержан по обвинению "в попытке убийства".
27-летний парикмахер, относящегося к иракским курдам, которому нападавший нанес несколько ударов ножницами, был прооперирован.
Отмечается, что нападавший уже был известен полиции.
Нападение произошло через два дня после того, как в пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от курдского культурного центра в 10-м округе Парижа
, убив троих курдов. Позже он объяснил свои действия расизмом и патологической ненавистью к иностранцам.
В субботу демонстрация курдов в столице Франции переросла в стычки со стражами правопорядка. Они начали блокировать улицы, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. Позднее протестующие стали разбивать автобусные остановки, переворачивать автомобили, поджигать мусорные баки. Они также вынимали булыжники из дорожной брусчатки, чтобы забрасывать ими полицию. В итоге в субботу на беспорядках в столице Франции были задержаны 11 человек, пострадали более 30 сотрудников правоохранительных органов.