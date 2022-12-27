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Мишустин оценил работу КС по обеспечению Вооруженных сил - РИА Новости, 27.12.2022
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Мишустин оценил работу КС по обеспечению Вооруженных сил
Мишустин оценил работу КС по обеспечению Вооруженных сил - РИА Новости, 27.12.2022
Мишустин оценил работу КС по обеспечению Вооруженных сил
Работа российских предприятий промышленного комплекса в интересах военной спецоперации была значительно активизирована за два месяца работы координационного... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T16:27
2022-12-27T16:44
вооруженные силы рф
михаил мишустин
экономика
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Работа российских предприятий промышленного комплекса в интересах военной спецоперации была значительно активизирована за два месяца работы координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, был устранен ряд технологических препятствий в производственных процессах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании структуры во вторник."За два месяца работы координационного совета, который был создан по указу президента, была существенно активизирована деятельность промышленных предприятий в интересах специальной военной операции. Рост производства наблюдается по широкой номенклатуре товаров. Этого удалось добиться благодаря оперативному выявлению и устранению целого ряда технологических препятствий в производственных процессах, как, собственно говоря, у самих организаций ОПК, так и у тех, которые участвуют в кооперации с ними в рамках выполнения заказов для участников СВО", - сказал Мишустин.Он отметил, что за прошедшее время были налажены поставки в войска вооружений, военной спецтехники, снабжение солдат средствами индивидуальной бронезащиты и всесезонными комплектами вещевого имущества.
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вооруженные силы рф, михаил мишустин, экономика, россия
Вооруженные силы РФ, Михаил Мишустин, Экономика, Россия
16:27 27.12.2022 (обновлено: 16:44 27.12.2022)
 
Мишустин оценил работу КС по обеспечению Вооруженных сил

Мишустин: работа промышленных предприятий существенно активизировалась за два месяца

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Работа российских предприятий промышленного комплекса в интересах военной спецоперации была значительно активизирована за два месяца работы координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, был устранен ряд технологических препятствий в производственных процессах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании структуры во вторник.
"За два месяца работы координационного совета, который был создан по указу президента, была существенно активизирована деятельность промышленных предприятий в интересах специальной военной операции. Рост производства наблюдается по широкой номенклатуре товаров. Этого удалось добиться благодаря оперативному выявлению и устранению целого ряда технологических препятствий в производственных процессах, как, собственно говоря, у самих организаций ОПК, так и у тех, которые участвуют в кооперации с ними в рамках выполнения заказов для участников СВО", - сказал Мишустин.
Он отметил, что за прошедшее время были налажены поставки в войска вооружений, военной спецтехники, снабжение солдат средствами индивидуальной бронезащиты и всесезонными комплектами вещевого имущества.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
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