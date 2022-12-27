https://ria.ru/20221227/ks-1841704070.html
Мишустин оценил работу КС по обеспечению Вооруженных сил
Мишустин оценил работу КС по обеспечению Вооруженных сил - РИА Новости, 27.12.2022
Мишустин оценил работу КС по обеспечению Вооруженных сил
Работа российских предприятий промышленного комплекса в интересах военной спецоперации была значительно активизирована за два месяца работы координационного... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T16:27
2022-12-27T16:27
2022-12-27T16:44
вооруженные силы рф
михаил мишустин
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781713955_0:0:2853:1605_1920x0_80_0_0_afb3c359225355934136714846b36d64.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Работа российских предприятий промышленного комплекса в интересах военной спецоперации была значительно активизирована за два месяца работы координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, был устранен ряд технологических препятствий в производственных процессах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании структуры во вторник."За два месяца работы координационного совета, который был создан по указу президента, была существенно активизирована деятельность промышленных предприятий в интересах специальной военной операции. Рост производства наблюдается по широкой номенклатуре товаров. Этого удалось добиться благодаря оперативному выявлению и устранению целого ряда технологических препятствий в производственных процессах, как, собственно говоря, у самих организаций ОПК, так и у тех, которые участвуют в кооперации с ними в рамках выполнения заказов для участников СВО", - сказал Мишустин.Он отметил, что за прошедшее время были налажены поставки в войска вооружений, военной спецтехники, снабжение солдат средствами индивидуальной бронезащиты и всесезонными комплектами вещевого имущества.
https://ria.ru/20221227/dotatsii-1841703893.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781713955_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_4cd375bd106cf59fef524715454cf1bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, михаил мишустин, экономика, россия
Вооруженные силы РФ, Михаил Мишустин, Экономика, Россия
16:27 27.12.2022 (обновлено: 16:44 27.12.2022)
Мишустин оценил работу КС по обеспечению Вооруженных сил
Мишустин: работа промышленных предприятий существенно активизировалась за два месяца
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Работа российских предприятий промышленного комплекса в интересах военной спецоперации была значительно активизирована за два месяца работы координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, был устранен ряд технологических препятствий в производственных процессах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании структуры во вторник.
"За два месяца работы координационного совета, который был создан по указу президента, была существенно активизирована деятельность промышленных предприятий в интересах специальной военной операции. Рост производства наблюдается по широкой номенклатуре товаров. Этого удалось добиться благодаря оперативному выявлению и устранению целого ряда технологических препятствий в производственных процессах, как, собственно говоря, у самих организаций ОПК, так и у тех, которые участвуют в кооперации с ними в рамках выполнения заказов для участников СВО", - сказал Мишустин.
Он отметил, что за прошедшее время были налажены поставки в войска вооружений, военной спецтехники, снабжение солдат средствами индивидуальной бронезащиты и всесезонными комплектами вещевого имущества.