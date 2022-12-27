https://ria.ru/20221227/ks-1841704070.html

Мишустин оценил работу КС по обеспечению Вооруженных сил

Мишустин оценил работу КС по обеспечению Вооруженных сил - РИА Новости, 27.12.2022

Мишустин оценил работу КС по обеспечению Вооруженных сил

Работа российских предприятий промышленного комплекса в интересах военной спецоперации была значительно активизирована за два месяца работы координационного... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T16:27

2022-12-27T16:27

2022-12-27T16:44

вооруженные силы рф

михаил мишустин

экономика

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Работа российских предприятий промышленного комплекса в интересах военной спецоперации была значительно активизирована за два месяца работы координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, был устранен ряд технологических препятствий в производственных процессах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании структуры во вторник."За два месяца работы координационного совета, который был создан по указу президента, была существенно активизирована деятельность промышленных предприятий в интересах специальной военной операции. Рост производства наблюдается по широкой номенклатуре товаров. Этого удалось добиться благодаря оперативному выявлению и устранению целого ряда технологических препятствий в производственных процессах, как, собственно говоря, у самих организаций ОПК, так и у тех, которые участвуют в кооперации с ними в рамках выполнения заказов для участников СВО", - сказал Мишустин.Он отметил, что за прошедшее время были налажены поставки в войска вооружений, военной спецтехники, снабжение солдат средствами индивидуальной бронезащиты и всесезонными комплектами вещевого имущества.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, михаил мишустин, экономика, россия