https://ria.ru/20221227/kreslo-1841574718.html

В Новосибирской области проверят видео с ездой на привязанном к авто кресле

В Новосибирской области проверят видео с ездой на привязанном к авто кресле - РИА Новости, 27.12.2022

В Новосибирской области проверят видео с ездой на привязанном к авто кресле

Полицейские в Новосибирской области устанавливают личности участников ночной поездки, где один из мужчин ехал на привязанном к машине кресле. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T10:37

2022-12-27T10:37

2022-12-27T11:46

авто

новосибирская область

россия

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 27 дек – РИА Новости. Полицейские в Новосибирской области устанавливают личности участников ночной поездки, где один из мужчин ехал на привязанном к машине кресле. Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором сибиряк едет по Ордынской трассе в домашнем кресле, привязанном в качестве прицепа за автомобиль ВАЗ. При этом навстречу машине проезжают грузовые автомобили. "Обстоятельства, изложенные в публикации, а также личности граждан на видео устанавливаются. Личный состав Госавтоинспекции Новосибирской области при несении службы ориентирован на пресечение нарушений правил дорожного движения", - прокомментировали в областной Госавтоинспекции. По статье 12.23 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки людей) водителю автомобиля за перевозку людей вне кабины автомобиля грозит административный штрафа в размере одной тысячи рублей.

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авто, новосибирская область, россия, происшествия