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В Новосибирской области проверят видео с ездой на привязанном к авто кресле - РИА Новости, 27.12.2022
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В Новосибирской области проверят видео с ездой на привязанном к авто кресле
В Новосибирской области проверят видео с ездой на привязанном к авто кресле - РИА Новости, 27.12.2022
В Новосибирской области проверят видео с ездой на привязанном к авто кресле
Полицейские в Новосибирской области устанавливают личности участников ночной поездки, где один из мужчин ехал на привязанном к машине кресле. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T10:37
2022-12-27T11:46
авто
новосибирская область
россия
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 27 дек – РИА Новости. Полицейские в Новосибирской области устанавливают личности участников ночной поездки, где один из мужчин ехал на привязанном к машине кресле. Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором сибиряк едет по Ордынской трассе в домашнем кресле, привязанном в качестве прицепа за автомобиль ВАЗ. При этом навстречу машине проезжают грузовые автомобили. "Обстоятельства, изложенные в публикации, а также личности граждан на видео устанавливаются. Личный состав Госавтоинспекции Новосибирской области при несении службы ориентирован на пресечение нарушений правил дорожного движения", - прокомментировали в областной Госавтоинспекции. По статье 12.23 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки людей) водителю автомобиля за перевозку людей вне кабины автомобиля грозит административный штрафа в размере одной тысячи рублей.
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авто, новосибирская область, россия, происшествия
Авто, Новосибирская область, Россия, Происшествия
10:37 27.12.2022 (обновлено: 11:46 27.12.2022)
 
В Новосибирской области проверят видео с ездой на привязанном к авто кресле

В Новосибирской области полицейские устанавливают участников ночной езды на кресле

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НОВОСИБИРСК, 27 дек – РИА Новости. Полицейские в Новосибирской области устанавливают личности участников ночной поездки, где один из мужчин ехал на привязанном к машине кресле.
Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором сибиряк едет по Ордынской трассе в домашнем кресле, привязанном в качестве прицепа за автомобиль ВАЗ. При этом навстречу машине проезжают грузовые автомобили.
"Обстоятельства, изложенные в публикации, а также личности граждан на видео устанавливаются. Личный состав Госавтоинспекции Новосибирской области при несении службы ориентирован на пресечение нарушений правил дорожного движения", - прокомментировали в областной Госавтоинспекции.
По статье 12.23 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки людей) водителю автомобиля за перевозку людей вне кабины автомобиля грозит административный штрафа в размере одной тысячи рублей.
Автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
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