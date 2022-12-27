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Сотни предприятий в Запорожской области перешли под внешнее госуправление

Сотни предприятий в Запорожской области перешли под внешнее госуправление - РИА Новости, 27.12.2022

Сотни предприятий в Запорожской области перешли под внешнее госуправление

Власти Запорожской области установили контроль над более чем 400 предприятиями и ввели на них внешнее управление временных администраций, чтобы спасти рабочие... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T06:21

2022-12-27T06:21

2022-12-27T06:21

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Власти Запорожской области установили контроль над более чем 400 предприятиями и ввели на них внешнее управление временных администраций, чтобы спасти рабочие места и производство, заявил журналистам глава регионального правительства Антон Кольцов. Он пояснил, что такая процедура применяется при остановке предприятия, сознательном уменьшении его производительности, а также при отсутствии собственника на территории России либо его участии в антироссийской деятельности. "На сегодняшний день мы ввели их (временные администрации - ред.) более 400 в различных сферах: это и промышленность, и сельское хозяйство, и сфера торговли, это и курортный бизнес. Сделано это, в первую очередь, чтобы их не расхитили, так как временная администрация предполагает и охрану, и запуск в работу", - сказал Кольцов. Глава правительства подчеркнул, что в частную собственность они не передаются, оставаясь в реестре собственности Запорожской области. "Безусловно, с внешними администраторами мы будем вести диалог, и с института временной администрации переходить на понятные механизмы регулирования, как арендная плата, концессионные соглашения, государственно-частное партнерство. В перспективе - выкуп, когда будет понятно рыночная стоимость объектов. Многие же не просто зашли и обеспечили работу, но и инвестируют, они должны иметь право приоритетного выкупа", - добавил Кольцов. После начала специальной военной операции работа ряда заводов на территории области была приостановлена, так как владельцы производств покинули регион. Среди крупнейших предприятий региона премьер выделил железорудный комбинат (ЖРК, Днепрорудное), машиностроительные "Гидросила", Мелитопольский завод тракторных гидроагрегатов (МЗТГ), производителя литой посуды из алюминия и чугуна "БИОЛ", "Бердянские жатки", а также нефтехимический "Азмол".

https://ria.ru/20221227/obmen-1841547650.html

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