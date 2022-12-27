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Туроператоры на Дальнем Востоке пока не возобновили продажу путевок в Китай - РИА Новости, 27.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221227/kitay-1841564457.html
Туроператоры на Дальнем Востоке пока не возобновили продажу путевок в Китай
Туроператоры на Дальнем Востоке пока не возобновили продажу путевок в Китай - РИА Новости, 27.12.2022
Туроператоры на Дальнем Востоке пока не возобновили продажу путевок в Китай
Туроператоры пока не возобновляют туры с Дальнего Востока в Китай, где с 8 января планируется отменить карантин по прибытии в страну, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T13:48
2022-12-27T14:58
туризм
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новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 27 дек — РИА Новости. Туроператоры пока не возобновляют туры с Дальнего Востока в Китай, где с 8 января планируется отменить карантин по прибытии в страну, рассказали РИА Новости представители отрасли из Хабаровска и Владивостока. "Мы ждем сигнала от Минтуризма. Как только эту информацию подтвердят, мы начнем говорить о том, что возобновляются продажи турпоездок в КНР", — рассказал РИА Новости представитель сети "Билетур" во Владивостоке. "Открытие границ не значит, что туда будут летать самолеты из Владивостока. Китай отменяет карантин, но из РФ по-прежнему прямого авиа- и железнодорожного сообщения нет, автобусного тоже", — пояснили РИА Новости в агентстве Fetco Travel.Сотрудник Tesla Tour также подчеркнул, что "туроператоры пока не сообщали о подготовке к открытию туров в Китай". Он сказал, что аналогичная ситуация с коллективными поездками из РФ в приграничные провинции КНР, например, в популярный у приморцев город Суйфэньхэ. Туда путевки также организовывали аккредитованные туроператоры.Официальной информации пока не приходило, туры пока не возобновляем, рассказал представитель турагентства Sunmar во Владивостоке. Аналогичного мнения придерживаются в приморском филиале туроператора Coral Travel и в хабаровском турагентстве "Колесо путешествий". В компании "Банк горящих туров Хабаровск", где ранее продавали путевки на китайский остров Хайнань, также рассказали, что пока информации о возобновлении рейсов туда нет. Регулярные авиарейсы между Приморьем и Китаем были приостановлены в начале 2020 года из-за пандемии COVID-19. Комитет по делам здравоохранения КНР 26 декабря на официальном сайте опубликовал уведомление, согласно которому с 8 января 2023 года лица, прибывающие в Поднебесную, должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до отъезда. Гости с отрицательным результатом анализа смогут приехать в Китай без оформления кода здоровья, ПЦР-тестирования и длительной изоляции. Через 15 минут после публикации этого сообщения количество запросов на международные рейсы из КНР на одной из крупнейших китайских платформ онлайн-бронирования путешествий Qunar увеличилось в семь раз, сообщало агентство финансовой информации "Цайлянь". Издание South China Morning Post отмечает, что "Китай вновь откроет границы и откажется от карантина 8 января".
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туризм, новости - туризм, китай, коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Коронавирус COVID-19
13:48 27.12.2022 (обновлено: 14:58 27.12.2022)
 
Туроператоры на Дальнем Востоке пока не возобновили продажу путевок в Китай

Туроператоры пока не возобновляют туры с Дальнего Востока в Китай, где отменяют карантин

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкВид Харбина
Вид Харбина - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ВЛАДИВОСТОК, 27 дек — РИА Новости. Туроператоры пока не возобновляют туры с Дальнего Востока в Китай, где с 8 января планируется отменить карантин по прибытии в страну, рассказали РИА Новости представители отрасли из Хабаровска и Владивостока.
"Мы ждем сигнала от Минтуризма. Как только эту информацию подтвердят, мы начнем говорить о том, что возобновляются продажи турпоездок в КНР", — рассказал РИА Новости представитель сети "Билетур" во Владивостоке.
"Открытие границ не значит, что туда будут летать самолеты из Владивостока. Китай отменяет карантин, но из РФ по-прежнему прямого авиа- и железнодорожного сообщения нет, автобусного тоже", — пояснили РИА Новости в агентстве Fetco Travel.
Сотрудник Tesla Tour также подчеркнул, что "туроператоры пока не сообщали о подготовке к открытию туров в Китай". Он сказал, что аналогичная ситуация с коллективными поездками из РФ в приграничные провинции КНР, например, в популярный у приморцев город Суйфэньхэ. Туда путевки также организовывали аккредитованные туроператоры.
Официальной информации пока не приходило, туры пока не возобновляем, рассказал представитель турагентства Sunmar во Владивостоке. Аналогичного мнения придерживаются в приморском филиале туроператора Coral Travel и в хабаровском турагентстве "Колесо путешествий".
В компании "Банк горящих туров Хабаровск", где ранее продавали путевки на китайский остров Хайнань, также рассказали, что пока информации о возобновлении рейсов туда нет.
Район Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
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В АТОР прокомментировали открытие границ Китая для туристов
Регулярные авиарейсы между Приморьем и Китаем были приостановлены в начале 2020 года из-за пандемии COVID-19. Комитет по делам здравоохранения КНР 26 декабря на официальном сайте опубликовал уведомление, согласно которому с 8 января 2023 года лица, прибывающие в Поднебесную, должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до отъезда. Гости с отрицательным результатом анализа смогут приехать в Китай без оформления кода здоровья, ПЦР-тестирования и длительной изоляции.
Через 15 минут после публикации этого сообщения количество запросов на международные рейсы из КНР на одной из крупнейших китайских платформ онлайн-бронирования путешествий Qunar увеличилось в семь раз, сообщало агентство финансовой информации "Цайлянь". Издание South China Morning Post отмечает, что "Китай вновь откроет границы и откажется от карантина 8 января".
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В Китае назвали дату открытия границ для туристов
 
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