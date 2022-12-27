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Российские военные сражаются под Харьковом в окопах времен Второй мировой - РИА Новости, 27.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221227/kharkov-1841656303.html
Российские военные сражаются под Харьковом в окопах времен Второй мировой
Российские военные сражаются под Харьковом в окопах времен Второй мировой - РИА Новости, 27.12.2022
Российские военные сражаются под Харьковом в окопах времен Второй мировой
Российские военные сражаются на Купянском направлении в окопах, которые выкопали во время Второй мировой войны, рассказал РИА Новости командир одного из... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T14:29
2022-12-27T14:59
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
харьковская область
ситуация в днр и лнр
владимир путин
харьков
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СВАТОВО (ЛНР), 27 дек — РИА Новости. Российские военные сражаются на Купянском направлении в окопах, которые выкопали во время Второй мировой войны, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений Западного военного округа с позывным "Князь".По его словам, окопы на этом участке линии соприкосновения в Харьковской области были завалены и заросли."Мы их восстановили по их принципу той же технологии, добавив только то, что нужно для современной войны", — пояснил собеседник агентства.Военный также вспомнил о подвиге своего деда, погибшего во время Второй мировой войны.Как сообщили в минувший понедельник в Минобороны, Вооруженные силы нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении. Противник потерял до двадцати военных, одну БМП и два автомобиля.C 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221227/gruppirovka-1841553757.html
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Российские военнослужащие: "Большая часть окопов – ещё со Второй мировой войны"
Российские военнослужащие Западного военного округа располагаются на переднем крае передовой на купянском направлении в приведенных в порядок окопах, которые были выкопаны там еще во Вторую мировую. "Ну там большая часть окопов - это ещё остались со Второй мировой войны, ещё деды наши в них воевали. Почистили, привели в порядок, сделали бойницы, ну и сейчас, как говорится, повторяем их подвиг», - рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Князь".
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безопасность, россия, украина, харьковская область, ситуация в днр и лнр, владимир путин, харьков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Харьковская область, Ситуация в ДНР и ЛНР, Владимир Путин, Харьков
14:29 27.12.2022 (обновлено: 14:59 27.12.2022)
 
Российские военные сражаются под Харьковом в окопах времен Второй мировой

Российские военные сражаются на Купянском направлении в окопах времен Второй мировой войны

Читать ria.ru в
СВАТОВО (ЛНР), 27 дек — РИА Новости. Российские военные сражаются на Купянском направлении в окопах, которые выкопали во время Второй мировой войны, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений Западного военного округа с позывным "Князь".

"Повторяем подвиг наших дедов! <...> Еще деды наши в них (окопах. — Прим. ред.) воевали. Почистили, привели в порядок, сделали бойницы, ну и сейчас, как говорится, повторяем их подвиг" — заявил военнослужащий.

По его словам, окопы на этом участке линии соприкосновения в Харьковской области были завалены и заросли.
"Мы их восстановили по их принципу той же технологии, добавив только то, что нужно для современной войны", — пояснил собеседник агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
08:42Специальная военная операция на Украине
Киев наращивает группировку в Харьковской области
Военный также вспомнил о подвиге своего деда, погибшего во время Второй мировой войны.
Как сообщили в минувший понедельник в Минобороны, Вооруженные силы нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении. Противник потерял до двадцати военных, одну БМП и два автомобиля.
C 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаХарьковская областьСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинХарьков
 
 
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