https://ria.ru/20221227/kharkov-1841656303.html

Российские военные сражаются под Харьковом в окопах времен Второй мировой

Российские военные сражаются под Харьковом в окопах времен Второй мировой - РИА Новости, 27.12.2022

Российские военные сражаются под Харьковом в окопах времен Второй мировой

Российские военные сражаются на Купянском направлении в окопах, которые выкопали во время Второй мировой войны, рассказал РИА Новости командир одного из... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T14:29

2022-12-27T14:29

2022-12-27T14:59

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

харьковская область

ситуация в днр и лнр

владимир путин

харьков

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СВАТОВО (ЛНР), 27 дек — РИА Новости. Российские военные сражаются на Купянском направлении в окопах, которые выкопали во время Второй мировой войны, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений Западного военного округа с позывным "Князь".По его словам, окопы на этом участке линии соприкосновения в Харьковской области были завалены и заросли."Мы их восстановили по их принципу той же технологии, добавив только то, что нужно для современной войны", — пояснил собеседник агентства.Военный также вспомнил о подвиге своего деда, погибшего во время Второй мировой войны.Как сообщили в минувший понедельник в Минобороны, Вооруженные силы нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении. Противник потерял до двадцати военных, одну БМП и два автомобиля.C 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221227/gruppirovka-1841553757.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

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Российские военнослужащие: "Большая часть окопов – ещё со Второй мировой войны" Российские военнослужащие Западного военного округа располагаются на переднем крае передовой на купянском направлении в приведенных в порядок окопах, которые были выкопаны там еще во Вторую мировую. "Ну там большая часть окопов - это ещё остались со Второй мировой войны, ещё деды наши в них воевали. Почистили, привели в порядок, сделали бойницы, ну и сейчас, как говорится, повторяем их подвиг», - рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Князь". 2022-12-27T14:29 true PT2M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, харьковская область, ситуация в днр и лнр, владимир путин, харьков