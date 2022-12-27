https://ria.ru/20221227/khaker-1841562636.html
RaHDit выложили данные тысячи украинских активистов, действующих в Рунете
RaHDit выложили данные тысячи украинских активистов, действующих в Рунете - РИА Новости, 27.12.2022
RaHDit выложили данные тысячи украинских активистов, действующих в Рунете
Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала на антифашистском портале "Немезида" данные более тысячи украинских хакеров, интернет-активистов и... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T09:51
2022-12-27T09:51
2022-12-27T14:44
в мире
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:336:2762:1890_1920x0_80_0_0_a78d0c6f71f0b656fe30c03a4a5bc7c9.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала на антифашистском портале "Немезида" данные более тысячи украинских хакеров, интернет-активистов и специалистов по соцсетям, которые действуют в российском сегменте интернета. В подразделе IT Army of Ukraine фигурируют 759 человек, во втором списке — Save UA — данные 406 человек. В ноябре RaHDit опубликовала на "Немезиде" списки курсантов и преподавателей Академии Службы безопасности Украины. Тогда в Сеть утекли данные свыше 400 человек, которые в ближайшее время пополнят ряды украинских спецслужб, а также тех, кто их обучает.Данные содержали адреса, телефоны, индивидуальные номера из госреестра физлиц, адреса электронной почты и страниц в соцсетях, цифровые коды в мессенджерах, автомобильные номера. В конце сентября "Злые русские хакеры" выложили в открытый доступ сведения полутора тысяч действующих сотрудников Службы внешней разведки Украины, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах. А в июле RaHDit взломали серверы Национального университета обороны Украины, выкачали их методички, а взамен оставили "правильные" — о зверствах киевского режима в Донбассе. Месяцем ранее они выложили данные 700 сотрудников СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины. В самом начале спецоперации RaHDit одновременно взломали все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости участник группы на условиях анонимности, они наладили канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.
https://ria.ru/20221227/ukraina-1841560402.html
https://ria.ru/20221227/ukraina-1841538599.html
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b3c8549a0f11dfdfc8ef88cb42231046.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс
09:51 27.12.2022 (обновлено: 14:44 27.12.2022)
RaHDit выложили данные тысячи украинских активистов, действующих в Рунете
Хакеры RaHDit опубликовали данные более тысячи интернет-активистов из Украины
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала
на антифашистском портале "Немезида" данные более тысячи украинских хакеров, интернет-активистов и специалистов по соцсетям, которые действуют в российском сегменте интернета.
"Мы подготовили предновогоднюю серию списков, раскрывающих киберфашистов и их кукловодов из силовиков и военных. Начнем с того, что опубликуем свыше 1000 активистов IT Army of Ukraine и Save UA. Первые — это хактивисты, ребятишки, которым "выдали кнопку", и они на нее жмут, занимаясь хулиганством, думая, что они хакеры. А вторые — это маркетологи, таргетологи и SMM'щики, которые пакостят в наших соцсетях и льют помои", — сообщила группировка в своем телеграм-канале.
В подразделе IT Army of Ukraine фигурируют 759 человек, во втором списке — Save UA — данные 406 человек.
В ноябре RaHDit опубликовала на "Немезиде" списки курсантов и преподавателей Академии Службы безопасности Украины
. Тогда в Сеть утекли данные свыше 400 человек, которые в ближайшее время пополнят ряды украинских спецслужб, а также тех, кто их обучает.
Данные содержали адреса, телефоны, индивидуальные номера из госреестра физлиц, адреса электронной почты и страниц в соцсетях, цифровые коды в мессенджерах, автомобильные номера.
В конце сентября "Злые русские хакеры" выложили в открытый доступ сведения полутора тысяч действующих сотрудников Службы внешней разведки Украины, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах.
А в июле RaHDit взломали серверы Национального университета обороны Украины, выкачали их методички, а взамен оставили "правильные" — о зверствах киевского режима в Донбассе
. Месяцем ранее они выложили данные 700 сотрудников СБУ
и Главного управления разведки Минобороны Украины.
В самом начале спецоперации RaHDit одновременно взломали все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости участник группы на условиях анонимности, они наладили канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.