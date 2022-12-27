https://ria.ru/20221227/khaker-1841562636.html

RaHDit выложили данные тысячи украинских активистов, действующих в Рунете

RaHDit выложили данные тысячи украинских активистов, действующих в Рунете - РИА Новости, 27.12.2022

RaHDit выложили данные тысячи украинских активистов, действующих в Рунете

Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала на антифашистском портале "Немезида" данные более тысячи украинских хакеров, интернет-активистов и... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T09:51

2022-12-27T09:51

2022-12-27T14:44

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала на антифашистском портале "Немезида" данные более тысячи украинских хакеров, интернет-активистов и специалистов по соцсетям, которые действуют в российском сегменте интернета. В подразделе IT Army of Ukraine фигурируют 759 человек, во втором списке — Save UA — данные 406 человек. В ноябре RaHDit опубликовала на "Немезиде" списки курсантов и преподавателей Академии Службы безопасности Украины. Тогда в Сеть утекли данные свыше 400 человек, которые в ближайшее время пополнят ряды украинских спецслужб, а также тех, кто их обучает.Данные содержали адреса, телефоны, индивидуальные номера из госреестра физлиц, адреса электронной почты и страниц в соцсетях, цифровые коды в мессенджерах, автомобильные номера. В конце сентября "Злые русские хакеры" выложили в открытый доступ сведения полутора тысяч действующих сотрудников Службы внешней разведки Украины, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах. А в июле RaHDit взломали серверы Национального университета обороны Украины, выкачали их методички, а взамен оставили "правильные" — о зверствах киевского режима в Донбассе. Месяцем ранее они выложили данные 700 сотрудников СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины. В самом начале спецоперации RaHDit одновременно взломали все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости участник группы на условиях анонимности, они наладили канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.

https://ria.ru/20221227/ukraina-1841560402.html

https://ria.ru/20221227/ukraina-1841538599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, донбасс