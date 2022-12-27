https://ria.ru/20221227/kazaki-1841759407.html
Долуда поддержал включение казаков из новых регионов в ВсКО
Долуда поддержал включение казаков из новых регионов в ВсКО - РИА Новости, 27.12.2022
Долуда поддержал включение казаков из новых регионов в ВсКО
Судьба казачества в четырех новых регионах России будет решаться после окончания СВО с учетом желания самих казаков, они сами будут принимать решение о форме... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T19:33
2022-12-27T19:33
2022-12-27T19:33
российское казачество
российское казачество
николай долуда
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Судьба казачества в четырех новых регионах России будет решаться после окончания СВО с учетом желания самих казаков, они сами будут принимать решение о форме организуемых объединений, заявил атаман Всероссийского казачьего общества, депутат Государственной Думы РФ Николай Долуда на пресс-конференции, посвященной итогам уходящего года."Войско это будет или отделы, часть которых войдет во Всевеликое войско Донское, а часть – в Черноморское казачье войско, для меня важно, что казаки Луганской, Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей по доброй воле хотят войти в состав Всероссийского казачьего общества. Безусловно, это усилит единение казаков России и укрепит наши ряды", – приводит его слова пресс-служба ВсКО.Николай Долуда также отметил активную подготовку и отправку в зону боевых действий казаков Кубанского, Терского, Оренбургского, Черноморского войсковых казачьих обществ и Всевеликого войска Донского."Более 15 тыс. казаков в составе 13 добровольческих отрядов принимают участие в боевых действиях в Донбассе. В ближайшее время планируется сформировать еще два новых добровольческих казачьих отряда", – заявил атаман ВсКО.По его словам, существенной поддержкой для казаков и всех добровольцев, принимающих участие в СВО, стало принятие поправок в закон "О ветеранах", что дает право добровольцам быть приравненными к военнослужащим Вооруженных сил РФ, призванным по контракту, и пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки.
https://ria.ru/20221206/doluda-1836672048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российское казачество, николай долуда
Российское казачество, Российское казачество, Николай Долуда
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Судьба казачества в четырех новых регионах России будет решаться после окончания СВО с учетом желания самих казаков, они сами будут принимать решение о форме организуемых объединений, заявил атаман Всероссийского казачьего общества, депутат Государственной Думы РФ Николай Долуда на пресс-конференции, посвященной итогам уходящего года.
"Войско это будет или отделы, часть которых войдет во Всевеликое войско Донское, а часть – в Черноморское казачье войско, для меня важно, что казаки Луганской, Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей по доброй воле хотят войти в состав Всероссийского казачьего общества. Безусловно, это усилит единение казаков России и укрепит наши ряды", – приводит его слова пресс-служба ВсКО.
Николай Долуда также отметил активную подготовку и отправку в зону боевых действий казаков Кубанского, Терского, Оренбургского, Черноморского войсковых казачьих обществ и Всевеликого войска Донского.
"Более 15 тыс. казаков в составе 13 добровольческих отрядов принимают участие в боевых действиях в Донбассе. В ближайшее время планируется сформировать еще два новых добровольческих казачьих отряда", – заявил атаман ВсКО.
По его словам, существенной поддержкой для казаков и всех добровольцев, принимающих участие в СВО, стало принятие поправок в закон "О ветеранах", что дает право добровольцам быть приравненными к военнослужащим Вооруженных сил РФ, призванным по контракту, и пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки.