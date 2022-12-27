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Долуда поддержал включение казаков из новых регионов в ВсКО - РИА Новости, 27.12.2022
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Долуда поддержал включение казаков из новых регионов в ВсКО
Долуда поддержал включение казаков из новых регионов в ВсКО - РИА Новости, 27.12.2022
Долуда поддержал включение казаков из новых регионов в ВсКО
Судьба казачества в четырех новых регионах России будет решаться после окончания СВО с учетом желания самих казаков, они сами будут принимать решение о форме... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T19:33
2022-12-27T19:33
российское казачество
российское казачество
николай долуда
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Судьба казачества в четырех новых регионах России будет решаться после окончания СВО с учетом желания самих казаков, они сами будут принимать решение о форме организуемых объединений, заявил атаман Всероссийского казачьего общества, депутат Государственной Думы РФ Николай Долуда на пресс-конференции, посвященной итогам уходящего года."Войско это будет или отделы, часть которых войдет во Всевеликое войско Донское, а часть – в Черноморское казачье войско, для меня важно, что казаки Луганской, Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей по доброй воле хотят войти в состав Всероссийского казачьего общества. Безусловно, это усилит единение казаков России и укрепит наши ряды", – приводит его слова пресс-служба ВсКО.Николай Долуда также отметил активную подготовку и отправку в зону боевых действий казаков Кубанского, Терского, Оренбургского, Черноморского войсковых казачьих обществ и Всевеликого войска Донского."Более 15 тыс. казаков в составе 13 добровольческих отрядов принимают участие в боевых действиях в Донбассе. В ближайшее время планируется сформировать еще два новых добровольческих казачьих отряда", – заявил атаман ВсКО.По его словам, существенной поддержкой для казаков и всех добровольцев, принимающих участие в СВО, стало принятие поправок в закон "О ветеранах", что дает право добровольцам быть приравненными к военнослужащим Вооруженных сил РФ, призванным по контракту, и пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки.
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российское казачество, николай долуда
Российское казачество, Российское казачество, Николай Долуда
19:33 27.12.2022
 

Долуда поддержал включение казаков из новых регионов в ВсКО

© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Судьба казачества в четырех новых регионах России будет решаться после окончания СВО с учетом желания самих казаков, они сами будут принимать решение о форме организуемых объединений, заявил атаман Всероссийского казачьего общества, депутат Государственной Думы РФ Николай Долуда на пресс-конференции, посвященной итогам уходящего года.
"Войско это будет или отделы, часть которых войдет во Всевеликое войско Донское, а часть – в Черноморское казачье войско, для меня важно, что казаки Луганской, Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей по доброй воле хотят войти в состав Всероссийского казачьего общества. Безусловно, это усилит единение казаков России и укрепит наши ряды", – приводит его слова пресс-служба ВсКО.
Всероссийский атаман Николай Долуда (справа)
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Долуда: потенциал казачества необходимо использовать
Николай Долуда также отметил активную подготовку и отправку в зону боевых действий казаков Кубанского, Терского, Оренбургского, Черноморского войсковых казачьих обществ и Всевеликого войска Донского.
"Более 15 тыс. казаков в составе 13 добровольческих отрядов принимают участие в боевых действиях в Донбассе. В ближайшее время планируется сформировать еще два новых добровольческих казачьих отряда", – заявил атаман ВсКО.
По его словам, существенной поддержкой для казаков и всех добровольцев, принимающих участие в СВО, стало принятие поправок в закон "О ветеранах", что дает право добровольцам быть приравненными к военнослужащим Вооруженных сил РФ, призванным по контракту, и пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки.
 
Российское казачествоРоссийское казачествоНиколай Долуда
 
 
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