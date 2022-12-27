https://ria.ru/20221227/kamelchuk-1841710744.html
СМИ: депутата от партии Зеленского заподозрили во лжи в декларации
СМИ: депутата от партии Зеленского заподозрили во лжи в декларации - РИА Новости, 27.12.2022
СМИ: депутата от партии Зеленского заподозрили во лжи в декларации
Депутат Верховной рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук подозревается во внесении недостоверных данных в декларацию, он стал уже третьим РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T16:52
2022-12-27T16:52
2022-12-27T16:52
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
партия "слуга народа"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/10/1593345181_0:563:1440:1373_1920x0_80_0_0_69124812dbfcfbd600f957a369e8ba99.jpg
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук подозревается во внесении недостоверных данных в декларацию, он стал уже третьим законодателем от партии Владимира Зеленского за месяц, которому предъявлено подобное обвинение, сообщает во вторник "Украинская правда". Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) также сообщает о предъявлении обвинения депутату, но не уточняет его фамилию. По данным издания "Украинская правда", речь идет о Юрии Камельчуке, который стал уже третьим парламентарием по счету за месяц, кому было предъявлено подобное подозрение. Так, 14 декабря сообщено о подозрении Владимиру Гевко, на следующий день - Максиму Пашковскому. Они также представляют партию "Слуга народа". По версии следствия, депутат не внес в декларацию за 2020 год сведения о квартире в центральном районе Киева, которую арендовал в течение двух лет – с октября 2019. Стоимость квартиры составляет свыше 3,6 миллиона гривен (почти 97,5 тысячи долларов). Кроме того, парламентарий не отметил данные о непогашенном кредите перед банком на сумму более 48,8 тысячи долларов.
https://ria.ru/20221130/muraev-1835365368.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/10/1593345181_0:360:1440:1440_1920x0_80_0_0_242e02d46266ddfe032a30245b2f1e9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), партия "слуга народа"
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Партия "Слуга народа"
СМИ: депутата от партии Зеленского заподозрили во лжи в декларации
"Украинская правда": депутата от "Слуги народа" Камельчука заподозрили во лжи в декларации