https://ria.ru/20221227/kamelchuk-1841710744.html

СМИ: депутата от партии Зеленского заподозрили во лжи в декларации

СМИ: депутата от партии Зеленского заподозрили во лжи в декларации - РИА Новости, 27.12.2022

СМИ: депутата от партии Зеленского заподозрили во лжи в декларации

Депутат Верховной рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук подозревается во внесении недостоверных данных в декларацию, он стал уже третьим РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T16:52

2022-12-27T16:52

2022-12-27T16:52

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

партия "слуга народа"

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук подозревается во внесении недостоверных данных в декларацию, он стал уже третьим законодателем от партии Владимира Зеленского за месяц, которому предъявлено подобное обвинение, сообщает во вторник "Украинская правда". Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) также сообщает о предъявлении обвинения депутату, но не уточняет его фамилию. По данным издания "Украинская правда", речь идет о Юрии Камельчуке, который стал уже третьим парламентарием по счету за месяц, кому было предъявлено подобное подозрение. Так, 14 декабря сообщено о подозрении Владимиру Гевко, на следующий день - Максиму Пашковскому. Они также представляют партию "Слуга народа". По версии следствия, депутат не внес в декларацию за 2020 год сведения о квартире в центральном районе Киева, которую арендовал в течение двух лет – с октября 2019. Стоимость квартиры составляет свыше 3,6 миллиона гривен (почти 97,5 тысячи долларов). Кроме того, парламентарий не отметил данные о непогашенном кредите перед банком на сумму более 48,8 тысячи долларов.

https://ria.ru/20221130/muraev-1835365368.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), партия "слуга народа"