https://ria.ru/20221227/grozev-1841749973.html

МИД Болгарии вызвал посла России для разговора о журналисте Христо Грозеве

МИД Болгарии вызвал посла России для разговора о журналисте Христо Грозеве - РИА Новости, 27.12.2022

МИД Болгарии вызвал посла России для разговора о журналисте Христо Грозеве

МИД Болгарии вызвал российского посла Элеонору Митрофанову для разговора по поводу журналиста Христо Грозева, сообщает Болгарское национальное телевидение... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T18:52

2022-12-27T18:52

2022-12-27T20:27

россия

болгария

элеонора митрофанова

в мире

bellingcat

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

иноагенты

мид болгарии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730490601_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_b09f4431b4789d6ffcb1a26957fabdcd.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. МИД Болгарии вызвал российского посла Элеонору Митрофанову для разговора по поводу журналиста Христо Грозева, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ)."Сообщаем: в связи с тем что МВД Российской Федерации объявило в федеральный розыск болгарского журналиста-расследователя Христо Грозева, посол России в Софии Элеонора Митрофанова вызвана на встречу в МИД в первый рабочий день после праздников", — говорится в заявлении. Согласно производственному календарю, рождественские выходные продлятся в Болгарии до 28 декабря включительно.В МИД уточнили, что на встрече также планируют поднять темы изучения болгарского языка в новых регионах России: ведомство утверждает, что в них якобы ввели запрет на его изучение — при этом никакие примеры не приводятся. Также МИД планирует заявить о якобы имевших место фактах "снятия портретов болгарских исторических деятелей" — тоже без указания конкретных примеров или приведения доказательств.В понедельник стало известно, что МВД России объявило Грозева в розыск. Источник сообщил РИА Новости, что против главного расследователя издания Bellingcat* возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию.ФСБ в июле заявила, что уроженец Болгарии Христо Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, пытавшейся угнать самолеты ВКС. Позже он сказал, что Киев действительно пытался завербовать российских пилотов для этой задачи, но его роль сводилась к документальной фиксации событий.Согласно материалам ФСБ, российская контрразведка в той оперативной игре получила данные, благодаря которым Вооруженные силы в итоге уничтожили несколько украинских военных объектов, задействованных в операции.Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что Bellingcat* создали для оказания давления не только на какую-либо страну, но и на физические и юридические лица. У ведомства есть информация о том, кто управляет этим "проектом якобы журналистских расследований", в котором работают и бывшие сотрудники спецслужб. * СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221206/bolgariya-1836621228.html

https://ria.ru/20220704/diplomaty-1800084991.html

https://ria.ru/20220925/sanktsii-1819386206.html

россия

болгария

софия (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, болгария, элеонора митрофанова, в мире, bellingcat, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), иноагенты, мид болгарии, софия (город)