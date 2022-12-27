Рейтинг@Mail.ru
МИД Болгарии вызвал посла России для разговора о журналисте Христо Грозеве - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221227/grozev-1841749973.html
МИД Болгарии вызвал посла России для разговора о журналисте Христо Грозеве
МИД Болгарии вызвал посла России для разговора о журналисте Христо Грозеве - РИА Новости, 27.12.2022
МИД Болгарии вызвал посла России для разговора о журналисте Христо Грозеве
МИД Болгарии вызвал российского посла Элеонору Митрофанову для разговора по поводу журналиста Христо Грозева, сообщает Болгарское национальное телевидение... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T18:52
2022-12-27T20:27
россия
болгария
элеонора митрофанова
в мире
bellingcat
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
иноагенты
мид болгарии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730490601_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_b09f4431b4789d6ffcb1a26957fabdcd.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. МИД Болгарии вызвал российского посла Элеонору Митрофанову для разговора по поводу журналиста Христо Грозева, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ)."Сообщаем: в связи с тем что МВД Российской Федерации объявило в федеральный розыск болгарского журналиста-расследователя Христо Грозева, посол России в Софии Элеонора Митрофанова вызвана на встречу в МИД в первый рабочий день после праздников", — говорится в заявлении. Согласно производственному календарю, рождественские выходные продлятся в Болгарии до 28 декабря включительно.В МИД уточнили, что на встрече также планируют поднять темы изучения болгарского языка в новых регионах России: ведомство утверждает, что в них якобы ввели запрет на его изучение — при этом никакие примеры не приводятся. Также МИД планирует заявить о якобы имевших место фактах "снятия портретов болгарских исторических деятелей" — тоже без указания конкретных примеров или приведения доказательств.В понедельник стало известно, что МВД России объявило Грозева в розыск. Источник сообщил РИА Новости, что против главного расследователя издания Bellingcat* возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию.ФСБ в июле заявила, что уроженец Болгарии Христо Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, пытавшейся угнать самолеты ВКС. Позже он сказал, что Киев действительно пытался завербовать российских пилотов для этой задачи, но его роль сводилась к документальной фиксации событий.Согласно материалам ФСБ, российская контрразведка в той оперативной игре получила данные, благодаря которым Вооруженные силы в итоге уничтожили несколько украинских военных объектов, задействованных в операции.Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что Bellingcat* создали для оказания давления не только на какую-либо страну, но и на физические и юридические лица. У ведомства есть информация о том, кто управляет этим "проектом якобы журналистских расследований", в котором работают и бывшие сотрудники спецслужб. * СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20221206/bolgariya-1836621228.html
https://ria.ru/20220704/diplomaty-1800084991.html
https://ria.ru/20220925/sanktsii-1819386206.html
россия
болгария
софия (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730490601_619:219:3058:2048_1920x0_80_0_0_bc2f5a183bdbbede9fd6fb402d10144c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, болгария, элеонора митрофанова, в мире, bellingcat, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), иноагенты, мид болгарии, софия (город)
Россия, Болгария, Элеонора Митрофанова, В мире, Bellingcat, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), иноагенты, МИД Болгарии, София (город)
18:52 27.12.2022 (обновлено: 20:27 27.12.2022)
 
МИД Болгарии вызвал посла России для разговора о журналисте Христо Грозеве

МИД Болгарии вызвал посла России Митрофанову после объявления в розыск журналиста Грозева

© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria / Dimitar KyosemarlievЗдание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria / Dimitar Kyosemarliev
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. МИД Болгарии вызвал российского посла Элеонору Митрофанову для разговора по поводу журналиста Христо Грозева, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
"Сообщаем: в связи с тем что МВД Российской Федерации объявило в федеральный розыск болгарского журналиста-расследователя Христо Грозева, посол России в Софии Элеонора Митрофанова вызвана на встречу в МИД в первый рабочий день после праздников", — говорится в заявлении.
Храм Св. Николая Мирликийского Чудотворца в Софии - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 12:36
В Болгарии протестующие окружили храм с российскими послом и митрополитом
Согласно производственному календарю, рождественские выходные продлятся в Болгарии до 28 декабря включительно.
В МИД уточнили, что на встрече также планируют поднять темы изучения болгарского языка в новых регионах России: ведомство утверждает, что в них якобы ввели запрет на его изучение — при этом никакие примеры не приводятся. Также МИД планирует заявить о якобы имевших место фактах "снятия портретов болгарских исторических деятелей" — тоже без указания конкретных примеров или приведения доказательств.
В понедельник стало известно, что МВД России объявило Грозева в розыск. Источник сообщил РИА Новости, что против главного расследователя издания Bellingcat* возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 13:18
Высланные из Болгарии российские дипломаты прибыли в Москву
ФСБ в июле заявила, что уроженец Болгарии Христо Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, пытавшейся угнать самолеты ВКС. Позже он сказал, что Киев действительно пытался завербовать российских пилотов для этой задачи, но его роль сводилась к документальной фиксации событий.
Согласно материалам ФСБ, российская контрразведка в той оперативной игре получила данные, благодаря которым Вооруженные силы в итоге уничтожили несколько украинских военных объектов, задействованных в операции.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что Bellingcat* создали для оказания давления не только на какую-либо страну, но и на физические и юридические лица. У ведомства есть информация о том, кто управляет этим "проектом якобы журналистских расследований", в котором работают и бывшие сотрудники спецслужб.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 20:58
В Болгарии призвали к тщательному анализу новых санкций ЕС против России
 
РоссияБолгарияЭлеонора МитрофановаВ миреBellingcatФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)иноагентыМИД БолгарииСофия (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала