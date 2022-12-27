18:52 27.12.2022 (обновлено: 20:27 27.12.2022)
МИД Болгарии вызвал посла России для разговора о журналисте Христо Грозеве
МИД Болгарии вызвал посла России Митрофанову после объявления в розыск журналиста Грозева
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria / Dimitar KyosemarlievЗдание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. МИД Болгарии вызвал российского посла Элеонору Митрофанову для разговора по поводу журналиста Христо Грозева, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
"Сообщаем: в связи с тем что МВД Российской Федерации объявило в федеральный розыск болгарского журналиста-расследователя Христо Грозева, посол России в Софии Элеонора Митрофанова вызвана на встречу в МИД в первый рабочий день после праздников", — говорится в заявлении.
Согласно производственному календарю, рождественские выходные продлятся в Болгарии до 28 декабря включительно.
В МИД уточнили, что на встрече также планируют поднять темы изучения болгарского языка в новых регионах России: ведомство утверждает, что в них якобы ввели запрет на его изучение — при этом никакие примеры не приводятся. Также МИД планирует заявить о якобы имевших место фактах "снятия портретов болгарских исторических деятелей" — тоже без указания конкретных примеров или приведения доказательств.
В понедельник стало известно, что МВД России объявило Грозева в розыск. Источник сообщил РИА Новости, что против главного расследователя издания Bellingcat* возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию.
Согласно материалам ФСБ, российская контрразведка в той оперативной игре получила данные, благодаря которым Вооруженные силы в итоге уничтожили несколько украинских военных объектов, задействованных в операции.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что Bellingcat* создали для оказания давления не только на какую-либо страну, но и на физические и юридические лица. У ведомства есть информация о том, кто управляет этим "проектом якобы журналистских расследований", в котором работают и бывшие сотрудники спецслужб.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
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