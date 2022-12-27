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В Хабаровском крае два человека умерли от гриппа - РИА Новости, 27.12.2022
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В Хабаровском крае два человека умерли от гриппа
В Хабаровском крае два человека умерли от гриппа - РИА Новости, 27.12.2022
В Хабаровском крае два человека умерли от гриппа
От гриппа в Хабаровском крае умерли два человека, сообщил во вторник министр здравоохранения региона Юрий Бойченко. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T09:09
2022-12-27T10:17
юрий бойченко
хабаровский край
хабаровск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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ХАБАРОВСК, 27 дек - РИА Новости. От гриппа в Хабаровском крае умерли два человека, сообщил во вторник министр здравоохранения региона Юрий Бойченко.Ранее сообщалось, что региональный Роспотребнадзор с начала прошлой недели ввел ограничения на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях с участием детей и подростков из-за вспышки острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа."Ситуация непростая. Эпидпорог превышен на 200% практически был, то есть с 30% за последние три недели мы поднялись до 200. Это по ОРВИ. По гриппу - за неделю последнюю выявлен 121 случай, в основном это свиной грипп (H1N1), подтип А. К сожалению, есть уже два случая подтвержденных смерти от гриппа в крае", - сказал Бойченко в эфире местного ТК "Губерния".Как рассказали журналистам в минздраве региона, обе смерти произошли в декабре в стационаре инфекционного отделения КГБУЗ "Городская клиническая больница" имени профессора А.М. Войно-Ясенецкого. Уточняется, что в обоих случаях в анамнезе была тяжёлая сочетанная патология (гипертоническая болезнь, онкозаболевание четвертой стадии, ишемическая болезнь сердца в стадии декомпенсации). Смерть пациентов наступила вследствие тотального поражения лёгких. Диагноз был подтверждён комиссией по изучению летальности (КИЛИ) на основании результатов протокола лабораторных исследований секционного материала.Из-за сложившейся ситуации управление образования Хабаровска официально отправило детей на новогодние каникулы на два дня раньше положенного - с 26 декабря.
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юрий бойченко, хабаровский край, хабаровск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Юрий Бойченко, Хабаровский край, Хабаровск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
09:09 27.12.2022 (обновлено: 10:17 27.12.2022)
 
В Хабаровском крае два человека умерли от гриппа

Минздрав Хабаровского края сообщил о смерти двух человек от гриппа

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 27 дек - РИА Новости. От гриппа в Хабаровском крае умерли два человека, сообщил во вторник министр здравоохранения региона Юрий Бойченко.
Ранее сообщалось, что региональный Роспотребнадзор с начала прошлой недели ввел ограничения на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях с участием детей и подростков из-за вспышки острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа.
"Ситуация непростая. Эпидпорог превышен на 200% практически был, то есть с 30% за последние три недели мы поднялись до 200. Это по ОРВИ. По гриппу - за неделю последнюю выявлен 121 случай, в основном это свиной грипп (H1N1), подтип А. К сожалению, есть уже два случая подтвержденных смерти от гриппа в крае", - сказал Бойченко в эфире местного ТК "Губерния".
Как рассказали журналистам в минздраве региона, обе смерти произошли в декабре в стационаре инфекционного отделения КГБУЗ "Городская клиническая больница" имени профессора А.М. Войно-Ясенецкого. Уточняется, что в обоих случаях в анамнезе была тяжёлая сочетанная патология (гипертоническая болезнь, онкозаболевание четвертой стадии, ишемическая болезнь сердца в стадии декомпенсации). Смерть пациентов наступила вследствие тотального поражения лёгких. Диагноз был подтверждён комиссией по изучению летальности (КИЛИ) на основании результатов протокола лабораторных исследований секционного материала.
Из-за сложившейся ситуации управление образования Хабаровска официально отправило детей на новогодние каникулы на два дня раньше положенного - с 26 декабря.
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Юрий БойченкоХабаровский крайХабаровскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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