https://ria.ru/20221227/gripp-1841556464.html

В Хабаровском крае два человека умерли от гриппа

В Хабаровском крае два человека умерли от гриппа - РИА Новости, 27.12.2022

В Хабаровском крае два человека умерли от гриппа

От гриппа в Хабаровском крае умерли два человека, сообщил во вторник министр здравоохранения региона Юрий Бойченко. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T09:09

2022-12-27T09:09

2022-12-27T10:17

юрий бойченко

хабаровский край

хабаровск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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ХАБАРОВСК, 27 дек - РИА Новости. От гриппа в Хабаровском крае умерли два человека, сообщил во вторник министр здравоохранения региона Юрий Бойченко.Ранее сообщалось, что региональный Роспотребнадзор с начала прошлой недели ввел ограничения на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях с участием детей и подростков из-за вспышки острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа."Ситуация непростая. Эпидпорог превышен на 200% практически был, то есть с 30% за последние три недели мы поднялись до 200. Это по ОРВИ. По гриппу - за неделю последнюю выявлен 121 случай, в основном это свиной грипп (H1N1), подтип А. К сожалению, есть уже два случая подтвержденных смерти от гриппа в крае", - сказал Бойченко в эфире местного ТК "Губерния".Как рассказали журналистам в минздраве региона, обе смерти произошли в декабре в стационаре инфекционного отделения КГБУЗ "Городская клиническая больница" имени профессора А.М. Войно-Ясенецкого. Уточняется, что в обоих случаях в анамнезе была тяжёлая сочетанная патология (гипертоническая болезнь, онкозаболевание четвертой стадии, ишемическая болезнь сердца в стадии декомпенсации). Смерть пациентов наступила вследствие тотального поражения лёгких. Диагноз был подтверждён комиссией по изучению летальности (КИЛИ) на основании результатов протокола лабораторных исследований секционного материала.Из-за сложившейся ситуации управление образования Хабаровска официально отправило детей на новогодние каникулы на два дня раньше положенного - с 26 декабря.

https://ria.ru/20221226/vkontakte-1841331374.html

хабаровский край

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

юрий бойченко, хабаровский край, хабаровск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество