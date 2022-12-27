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Умер актер из британского сериала "Корона" - РИА Новости, 27.12.2022
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Культура
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Умер актер из британского сериала "Корона"
Умер актер из британского сериала "Корона" - РИА Новости, 27.12.2022
Умер актер из британского сериала "Корона"
В возрасте 78 лет скончался Стефен Грейф, пишет Entertainment Tonight со ссылкой на агентство, с которым артист сотрудничал. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T12:45
2022-12-27T12:45
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В возрасте 78 лет скончался Стефен Грейф, пишет Entertainment Tonight со ссылкой на агентство, с которым артист сотрудничал. "Со скорбью сообщаем о смерти нашего потрясающего клиента. За свою карьеру он исполнил множество ролей в кино и на сцене, в том числе в Национальном театре, RSC и в Вест-Энде. Мы будем сильно скучать по нему, наши мысли с его семьей и друзьями", — говорится в заявлении агентства. Грйф стал сниматься в телевизионных шоу в 1970 году. Среди проектов с его участием "Семерка Блейка", "Гражданин Смит", "Казанова", "Стрелять на месте", "Венецианский купец" и многие другие. Один из последних сериалов, в котором он задействован, — "Корона". Грейф сыграл в четвертом сезоне спикера Палаты представителей сэра Бернарда Уэзерилла.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости
12:45 27.12.2022
 
Умер актер из британского сериала "Корона"

Актер из сериала "Корона" Стефен Грейф скончался в возрасти 78 лет

CC BY-SA 3.0 / Stephen Greif / Британский актер Стефен Грейф
Британский актер Стефен Грейф - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
CC BY-SA 3.0 / Stephen Greif /
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В возрасте 78 лет скончался Стефен Грейф, пишет Entertainment Tonight со ссылкой на агентство, с которым артист сотрудничал.
"Со скорбью сообщаем о смерти нашего потрясающего клиента. За свою карьеру он исполнил множество ролей в кино и на сцене, в том числе в Национальном театре, RSC и в Вест-Энде. Мы будем сильно скучать по нему, наши мысли с его семьей и друзьями", — говорится в заявлении агентства.
Грйф стал сниматься в телевизионных шоу в 1970 году. Среди проектов с его участием "Семерка Блейка", "Гражданин Смит", "Казанова", "Стрелять на месте", "Венецианский купец" и многие другие.
Один из последних сериалов, в котором он задействован, — "Корона". Грейф сыграл в четвертом сезоне спикера Палаты представителей сэра Бернарда Уэзерилла.
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