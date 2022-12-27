https://ria.ru/20221227/greif-1841604929.html

Умер актер из британского сериала "Корона"

Умер актер из британского сериала "Корона" - РИА Новости, 27.12.2022

Умер актер из британского сериала "Корона"

В возрасте 78 лет скончался Стефен Грейф, пишет Entertainment Tonight со ссылкой на агентство, с которым артист сотрудничал. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T12:45

2022-12-27T12:45

2022-12-27T12:45

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В возрасте 78 лет скончался Стефен Грейф, пишет Entertainment Tonight со ссылкой на агентство, с которым артист сотрудничал. "Со скорбью сообщаем о смерти нашего потрясающего клиента. За свою карьеру он исполнил множество ролей в кино и на сцене, в том числе в Национальном театре, RSC и в Вест-Энде. Мы будем сильно скучать по нему, наши мысли с его семьей и друзьями", — говорится в заявлении агентства. Грйф стал сниматься в телевизионных шоу в 1970 году. Среди проектов с его участием "Семерка Блейка", "Гражданин Смит", "Казанова", "Стрелять на месте", "Венецианский купец" и многие другие. Один из последних сериалов, в котором он задействован, — "Корона". Грейф сыграл в четвертом сезоне спикера Палаты представителей сэра Бернарда Уэзерилла.

https://ria.ru/20221226/nikulina-1841305736.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости