https://ria.ru/20221227/gosuslugi-1841638716.html

Минцифры порекомендовало россиянам обновить приложение "Госуслуги"

Минцифры порекомендовало россиянам обновить приложение "Госуслуги" - РИА Новости, 27.12.2022

Минцифры порекомендовало россиянам обновить приложение "Госуслуги"

Старые версии мобильных приложений "Госуслуги" и "Госуслуги Авто" на операционной системе Android не будут работать с 27 декабря, пользователям необходимо... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T13:41

2022-12-27T13:41

2022-12-27T13:41

госуслуги

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

общество

технологии

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Старые версии мобильных приложений "Госуслуги" и "Госуслуги Авто" на операционной системе Android не будут работать с 27 декабря, пользователям необходимо обновить их для сохранения безопасности передаваемых данных, сообщило Минцифры. "Старые версии мобильных приложений на ОС (операционной системе - ред.) Android не будут запускаться с 27 декабря. Обновление необходимо, чтобы сохранить безопасность передаваемых данных", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале мессенджера. В Минцифры также добавили, что пользователям нужно включить автоматическое обновление: в этом случае на смартфоне всегда будет "актуальная и рабочая версия" приложения. "Для обновления приложений зайдите в магазин приложений на устройстве, выберите "Госуслуги" и "Госуслуги Авто" и нажмите "Обновить". Полный список магазинов приложений, где есть "Госуслуги", можно найти на сайте "Госуслуг", - подчеркнули в министерстве. На данный момент приложения можно обновить напрямую в магазинах приложений RuStore, Google Play и AppGallery.

https://ria.ru/20221219/gosuslugi-1839693097.html

https://ria.ru/20221223/zakon-1840988909.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

госуслуги, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество, технологии, россия