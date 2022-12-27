https://ria.ru/20221227/gorlovku-1841549811.html

Украинские войска нанесли удар по Горловке

Украинские войска нанесли удар по Горловке - РИА Новости, 27.12.2022

Украинские войска нанесли удар по Горловке

Украинские войска в 6.40 обстреляли Горловку в ДНР, выпустив по городу пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T07:25

2022-12-27T07:25

2022-12-27T07:27

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска в 6.40 обстреляли Горловку в ДНР, выпустив по городу пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.40 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221226/ranenye-1841530455.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, нато