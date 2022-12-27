https://ria.ru/20221227/germaniya-1841613358.html

Глава оборонного комитета Германии раскритиковала решение Шольца по Украине

Глава оборонного комитета Германии раскритиковала решение Шольца по Украине - РИА Новости, 27.12.2022

Глава оборонного комитета Германии раскритиковала решение Шольца по Украине

Глава оборонного комитета немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман раскритиковала политику канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе поставок вооружений... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T12:30

2022-12-27T12:30

2022-12-27T12:30

специальная военная операция на украине

в мире

олаф шольц

владимир зеленский

алексей арестович

россия

германия

украина

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БЕРЛИН, 27 дек – РИА Новости. Глава оборонного комитета немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман раскритиковала политику канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе поставок вооружений Украине, призвав немедленно передать Киеву танки. "Отказ канцлера предоставить Украине танки... не только непонятен, но и пугающе недальновиден", - заявила Штрак-Циммерман в интервью немецкой медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Она добавила, что "устала от оправданий" канцлера в отношении причин, по которым ФРГ не может поставить танки Украине. "Особенно когда я слышу, что поставки танков будут означать особую провокацию в отношении России", - добавила Штрак-Циммерман. В этой связи она выразила уверенность, что "российский нарратив работает и удерживает некоторых в канцлерском офисе от предоставления Украине танков". "Именно советники господина Шольца, по всей видимости, настойчиво предлагают канцлеру заблокировать поставки танков и бронетранспортеров на Украину. Однако в конечном итоге именно канцлер Федеративной Республики несет за это решение ответственность. Я считаю этот отказ очень большой ошибкой. Меня злит, когда я оглядываюсь на прошедшие месяцы и вижу, какие абсурдные дискуссии мы вели. Сколько времени прошло, когда мы могли бы помочь", - пояснила политик, добавив, что надеется добиться поставок вооружения в 2023 году. "В любом случае, я и мои коллеги будем настаивать на этом до тех пор, пока это не будет окончательно реализовано", - заключила она. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на требования прямых поставок танков Киеву неоднократно отвечал, что Германия не намерена предпринимать действий в одиночку и не желает эскалации между НАТО и Россией. Также, по словам канцлера, Берлин не является и не станет стороной конфликта на Украине. Украина неоднократно выражала недовольство властями Германии. В июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией 5 тысяч касок. А впоследствии уволенный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221227/pomosch-1841605657.html

https://ria.ru/20221222/tanki-1840693311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, олаф шольц, владимир зеленский, алексей арестович , россия, германия, украина, нато, бундестаг германии