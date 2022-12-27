https://ria.ru/20221227/germaniya-1841539210.html
Послу России в Германии поручили восстановить права на недвижимость
Послу России в Германии поручили восстановить права на недвижимость - РИА Новости, 27.12.2022
Послу России в Германии поручили восстановить права на недвижимость
Правительство России предоставило необходимые полномочия послу в Берлине Сергею Нечаеву, чтобы восстановить права на незаконно проданную российскую... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T00:22
2022-12-27T00:22
2022-12-27T01:06
сергей нечаев (дипломат)
россия
германия
берлин (город)
аэрофлот
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство России предоставило необходимые полномочия послу в Берлине Сергею Нечаеву, чтобы восстановить права на незаконно проданную российскую недвижимость, говорится в тексте распоряжения, опубликованного на интернет-портале правовой информации. В документе перечислены четыре земельных участка общей площадью около 20 тысяч квадратных метров и расположенные на них здания в районе административного округа Лихтенберг в Берлине. Посла уполномочили "делать и принимать любые заявления, связанные с регулированием обязательственных и вещных правоотношений, которые необходимы и (или) целесообразны для достижения целей защиты и обеспечения восстановления прав Российской Федерации на указанные в пункте 1 настоящего распоряжения объекты недвижимости в том объеме, в котором эти права существовали до момента их незаконного отчуждения до 2 сентября 2021 г., а также для исправления содержания записей в соответствующих поземельных книгах Лихтенберга…". В мае издание Spiegel сообщало, что берлинский стоматолог продал по поддельным документам недвижимость, которая принадлежит России. Власти Германии пресекли противозаконную деятельность, когда он пытался сбыть пустующее здание "Аэрофлота", на продажу объекта обратило внимание российское посольство, которое обратилось в прокуратуру и МИД ФРГ. Посол также уполномочен подать заявление "на внесение в поземельный кадастр исправлений на предмет того, что Российская Федерация никогда не теряла права собственности и будет вновь зарегистрирована в поземельной книге в качестве собственника".
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сергей нечаев (дипломат), россия, германия, берлин (город), аэрофлот
Сергей Нечаев (дипломат), Россия, Германия, Берлин (город), Аэрофлот
00:22 27.12.2022 (обновлено: 01:06 27.12.2022)
Послу России в Германии поручили восстановить права на недвижимость
Правительство России поручило послу в Берлине восстановить права на проданную недвижимость
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство России предоставило необходимые полномочия послу в Берлине Сергею Нечаеву, чтобы восстановить права на незаконно проданную российскую недвижимость, говорится в тексте распоряжения, опубликованного на интернет-портале правовой информации.
"Поручить чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Федеративной Республике Германия Нечаеву представлять интересы Российской Федерации, касающиеся прямо или косвенно следующих объектов недвижимости, расположенных на территории Федеративной Республики Германия", - говорится в тексте распоряжения.
В документе перечислены четыре земельных участка общей площадью около 20 тысяч квадратных метров и расположенные на них здания в районе административного округа Лихтенберг в Берлине.
Посла уполномочили "делать и принимать любые заявления, связанные с регулированием обязательственных и вещных правоотношений, которые необходимы и (или) целесообразны для достижения целей защиты и обеспечения восстановления прав Российской Федерации на указанные в пункте 1 настоящего распоряжения объекты недвижимости в том объеме, в котором эти права существовали до момента их незаконного отчуждения до 2 сентября 2021 г., а также для исправления содержания записей в соответствующих поземельных книгах Лихтенберга…".
В мае издание Spiegel сообщало, что берлинский стоматолог продал по поддельным документам недвижимость, которая принадлежит России. Власти Германии пресекли противозаконную деятельность, когда он пытался сбыть пустующее здание "Аэрофлота
", на продажу объекта обратило внимание российское посольство, которое обратилось в прокуратуру и МИД ФРГ.
Посол также уполномочен подать заявление "на внесение в поземельный кадастр исправлений на предмет того, что Российская Федерация никогда не теряла права собственности и будет вновь зарегистрирована в поземельной книге в качестве собственника".