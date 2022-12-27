https://ria.ru/20221227/gaz-1841766449.html

Цены на газ в Европе по итогам вторника опустились ниже 895 долларов

Цены на газ в Европе по итогам вторника опустились ниже 895 долларов - РИА Новости, 27.12.2022

Цены на газ в Европе по итогам вторника опустились ниже 895 долларов

Биржевые цены на газ в Европе снизились седьмой день подряд, закрыли торги вторника спадом на 1,9%, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T20:18

2022-12-27T20:18

2022-12-27T20:27

экономика

европа

цены на нефть

нидерланды

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе снизились седьмой день подряд, закрыли торги вторника спадом на 1,9%, следует из данных лондонской биржи ICE.Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в минусе – у отметки 882,1 доллара за тысячу кубометров (–3%). Затем цены росли и в первой половине дня достигли своего максимума - 928,9 доллара за тысячу кубометров (+2,1%).После этого цены перешли к снижению и незадолго до закрытия торгов упали до отметки в 846,8 доллара за тысячу кубометров (-6,9%), опустившись до минимума с 21 февраля. К закрытию торгов цены вновь немного выросли - до 892,1 доллара за тысячу кубометров (-1,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, пятницы (в понедельник фьючерсы не торговались), – 909,5 доллара за тысячу кубометров. В прошлую пятницу цены на газ в Европе опускались ниже 900 долларов за тысячу кубометров впервые с 13 июня.Страны Евросоюза 19 декабря договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия.Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще в прошлом году. Если весной газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, то к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой нынешнего года цены перешагнули порог в 2000 долларов, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.Несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

https://ria.ru/20221225/gaz-1840884511.html

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экономика, европа, цены на нефть, нидерланды