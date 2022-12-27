https://ria.ru/20221227/gaz-1841761853.html

Цены на газ в Европе опустились ниже 850 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе опустились ниже 850 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 27.12.2022

Цены на газ в Европе опустились ниже 850 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе во вторник вечером опустились ниже 850 долларов за тысячу кубов впервые с 21 февраля, теряют 7%, следует из данных лондонской... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T19:52

2022-12-27T19:52

2022-12-27T20:01

европа

экономика

цены на нефть

нидерланды

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе во вторник вечером опустились ниже 850 долларов за тысячу кубов впервые с 21 февраля, теряют 7%, следует из данных лондонской биржи ICE.Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в минусе – у отметки 882,1 доллара за тысячу кубометров (–3%). Их стоимость по состоянию на 19.52 мск составляет 849,68 доллара (-7%). Таким образом, показатель стал минимальным с 21 февраля. Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня, пятницы (в понедельник фьючерсы не торговались), – 909,5 доллара за тысячу кубометров.Цены на газ в Европе в пятницу опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров, впервые с 13 июня.Страны Евросоюза 19 декабря договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнёт действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия.Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще в прошлом году. Если весной газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, то к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой нынешнего года цены перешагнули порог в 2000 долларов, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.Несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

https://ria.ru/20221225/germaniya-1841159426.html

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европа, экономика, цены на нефть, нидерланды