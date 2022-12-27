https://ria.ru/20221227/gaz-1841685989.html

Турция останется нетто-импортером газа, считает эксперт

Турция останется нетто-импортером газа, считает эксперт - РИА Новости, 27.12.2022

Турция останется нетто-импортером газа, считает эксперт

Открытое в Чёрном море месторождение газа в Турции небольшое и может обеспечить лишь малую часть от общего объёма внутреннего потребления, поэтому страна... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T15:31

2022-12-27T15:31

2022-12-27T15:31

экономика

алексей гривач

александр новак

турция

черное море

россия

фонд национальной энергетической безопасности

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Открытое в Чёрном море месторождение газа в Турции небольшое и может обеспечить лишь малую часть от общего объёма внутреннего потребления, поэтому страна останется нетто-импортёром, сказал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в понедельник, что в Чёрном море обнаружено месторождение газа с запасами 58 миллиардов кубометров. "Это небольшое открытие. Оно в 10 раз меньше базового месторождения в Чёрном море, которое Турция собирается запустить в первом квартале следующего года и которое на пике будет обеспечивать лишь 15–20% от потребления этой страны. То есть Турция все равно останется нетто–импортёром газа", - отметил Гривач. Турция в 2020 году обнаружила в Чёрном море крупное месторождение газа, объёмы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда турецкий лидер назвал месторождение крупнейшим в стране. Накануне Эрдоган сообщил, что оценка запасов была увеличена до 652 миллиардов кубометров, а общие запасы газа в Чёрном море достигли 710 миллиардов кубометров и "при сегодняшних показателях" стоят на международных рынках 1 триллион долларов. Гривач считает, что открытие месторождения вряд ли повлияет на развитие газового хаба в Турции. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально проработать вопрос создания в регионе торговой площадки - газового хаба. При этом речь идёт также о развитии инфраструктуры, увеличении объёма поставок по южному направлению, отмечал вице-премьер России Александр Новак. "Хаб в Турции для России - лишь одна из опций. Она перспективная, но не безусловная. Если его конфигурация не будет нас устраивать, то предпочтение будет отдано другим вариантам. Анкара это тоже понимает, но, конечно, будет стараться войти в переговоры с максимально сильной позицией. В то же время без российского газа хаб вряд ли сможет вырасти во что-то серьёзное", - заключил Гривач.

https://ria.ru/20221201/gaz-1835460210.html

https://ria.ru/20221225/gaz-1841256696.html

турция

черное море

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, алексей гривач, александр новак, турция, черное море, россия, фонд национальной энергетической безопасности