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Испанская полиция перехватила британский парусник с четырьмя тоннами гашиша - РИА Новости, 27.12.2022
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Испанская полиция перехватила британский парусник с четырьмя тоннами гашиша
Испанская полиция перехватила британский парусник с четырьмя тоннами гашиша - РИА Новости, 27.12.2022
Испанская полиция перехватила британский парусник с четырьмя тоннами гашиша
Испанская полиция перехватила британский парусник с 4,4 тоннами гашиша на юге королевства, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T22:42
2022-12-27T22:42
в мире
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испания
происшествия
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МАДРИД, 27 дек - РИА Новости. Испанская полиция перехватила британский парусник с 4,4 тоннами гашиша на юге королевства, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе правоохранительных органов. По информации полиции, судно отправилось к западному побережью Марокко для загрузки наркотиков, но позже из-за погодных условий было вынуждено вернуться в испанские воды. В ходе операции были задержаны два члена экипажа из Великобритании, которые предположительно должны были направиться в Латинскую Америку.
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в мире, великобритания, испания, происшествия
В мире, Великобритания, Испания, Происшествия
22:42 27.12.2022
 
Испанская полиция перехватила британский парусник с четырьмя тоннами гашиша

Испанская полиция перехватила британский парусник с четырьмя тоннами гашиша в заливе Кадис

CC BY 2.0 / Michel Curi / Полиция Испании
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
CC BY 2.0 / Michel Curi /
Полиция Испании. Архивное фото
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МАДРИД, 27 дек - РИА Новости. Испанская полиция перехватила британский парусник с 4,4 тоннами гашиша на юге королевства, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе правоохранительных органов.
"Агенты Национальной полиции в ходе совместной операции с Таможенным надзором Налогового агентства и при участии Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании изъяли более четырех тонн гашиша на борту британского парусника в заливе Кадис", — говорится в пресс-релизе.
По информации полиции, судно отправилось к западному побережью Марокко для загрузки наркотиков, но позже из-за погодных условий было вынуждено вернуться в испанские воды.
В ходе операции были задержаны два члена экипажа из Великобритании, которые предположительно должны были направиться в Латинскую Америку.
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