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Испанская полиция перехватила британский парусник с четырьмя тоннами гашиша

Испанская полиция перехватила британский парусник с четырьмя тоннами гашиша - РИА Новости, 27.12.2022

Испанская полиция перехватила британский парусник с четырьмя тоннами гашиша

Испанская полиция перехватила британский парусник с 4,4 тоннами гашиша на юге королевства, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T22:42

2022-12-27T22:42

2022-12-27T22:42

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МАДРИД, 27 дек - РИА Новости. Испанская полиция перехватила британский парусник с 4,4 тоннами гашиша на юге королевства, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе правоохранительных органов. По информации полиции, судно отправилось к западному побережью Марокко для загрузки наркотиков, но позже из-за погодных условий было вынуждено вернуться в испанские воды. В ходе операции были задержаны два члена экипажа из Великобритании, которые предположительно должны были направиться в Латинскую Америку.

https://ria.ru/20221113/analgetiki-1831120103.html

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в мире, великобритания, испания, происшествия