https://ria.ru/20221227/galyamina-1841752402.html

Экс-мундепа Галямину* уволили из РАНХиГС из-за статуса иноагента

Экс-мундепа Галямину* уволили из РАНХиГС из-за статуса иноагента - РИА Новости, 27.12.2022

Экс-мундепа Галямину* уволили из РАНХиГС из-за статуса иноагента

Бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину* уволили из РАНХиГС в связи со статусом иностранного агента, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T19:01

2022-12-27T19:01

2022-12-27T19:05

юлия галямина

москва

госдума рф

россия

происшествия

иноагенты

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину* уволили из РАНХиГС в связи со статусом иностранного агента, сообщили РИА Новости в вузе. "В настоящее время Юлия Галямина* не осуществляет педагогическую деятельность в РАНХиГС в соответствии с п.9 с.11 федерального закона… "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Данное решение было принято строго в соответствии с текущим законодательством РФ", - говорится в сообщении. Галямину* включили в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, 2 сентября. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 21 ноября одобрил корреспондирующие поправки, в том числе, о невозможности иноагентам вести просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и педагогическую деятельность в государственных школах.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20221226/rozysk-1841401312.html

https://ria.ru/20221227/yashin-1841636650.html

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Владимир Лаврентьев

юлия галямина, москва, госдума рф, россия, происшествия, иноагенты, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)