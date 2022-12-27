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Экс-мундепа Галямину* уволили из РАНХиГС из-за статуса иноагента - РИА Новости, 27.12.2022
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Экс-мундепа Галямину* уволили из РАНХиГС из-за статуса иноагента
Экс-мундепа Галямину* уволили из РАНХиГС из-за статуса иноагента - РИА Новости, 27.12.2022
Экс-мундепа Галямину* уволили из РАНХиГС из-за статуса иноагента
Бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину* уволили из РАНХиГС в связи со статусом иностранного агента, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T19:01
2022-12-27T19:05
юлия галямина
москва
госдума рф
россия
происшествия
иноагенты
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину* уволили из РАНХиГС в связи со статусом иностранного агента, сообщили РИА Новости в вузе. "В настоящее время Юлия Галямина* не осуществляет педагогическую деятельность в РАНХиГС в соответствии с п.9 с.11 федерального закона… "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Данное решение было принято строго в соответствии с текущим законодательством РФ", - говорится в сообщении. Галямину* включили в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, 2 сентября. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 21 ноября одобрил корреспондирующие поправки, в том числе, о невозможности иноагентам вести просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и педагогическую деятельность в государственных школах.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20221226/rozysk-1841401312.html
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юлия галямина, москва, госдума рф, россия, происшествия, иноагенты, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
Юлия Галямина, Москва, Госдума РФ, Россия, Происшествия, иноагенты, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
19:01 27.12.2022 (обновлено: 19:05 27.12.2022)
 
Экс-мундепа Галямину* уволили из РАНХиГС из-за статуса иноагента

Бывшего московского мундепа Галямину уволили из РАНХиГС из-за статуса иноагента

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЮлия Галямина*
Юлия Галямина* - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Юлия Галямина*. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину* уволили из РАНХиГС в связи со статусом иностранного агента, сообщили РИА Новости в вузе.
"В настоящее время Юлия Галямина* не осуществляет педагогическую деятельность в РАНХиГС в соответствии с п.9 с.11 федерального закона… "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Данное решение было принято строго в соответствии с текущим законодательством РФ", - говорится в сообщении.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря, 14:10
Вероятного автора проекта "20 идей по развитию России" объявили в розыск
Галямину* включили в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, 2 сентября.
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 21 ноября одобрил корреспондирующие поправки, в том числе, о невозможности иноагентам вести просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и педагогическую деятельность в государственных школах.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Илья Яшин - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Вчера, 13:36
Яшина* привезли в СИЗО в Ижевске
 
Юлия ГаляминаМоскваГосдума РФРоссияПроисшествияиноагентыРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
 
 
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