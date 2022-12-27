https://ria.ru/20221227/galyamina-1841752402.html
Экс-мундепа Галямину* уволили из РАНХиГС из-за статуса иноагента
Экс-мундепа Галямину* уволили из РАНХиГС из-за статуса иноагента - РИА Новости, 27.12.2022
Экс-мундепа Галямину* уволили из РАНХиГС из-за статуса иноагента
Бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину* уволили из РАНХиГС в связи со статусом иностранного агента, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T19:01
2022-12-27T19:01
2022-12-27T19:05
юлия галямина
москва
госдума рф
россия
происшествия
иноагенты
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину* уволили из РАНХиГС в связи со статусом иностранного агента, сообщили РИА Новости в вузе. "В настоящее время Юлия Галямина* не осуществляет педагогическую деятельность в РАНХиГС в соответствии с п.9 с.11 федерального закона… "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Данное решение было принято строго в соответствии с текущим законодательством РФ", - говорится в сообщении. Галямину* включили в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, 2 сентября. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 21 ноября одобрил корреспондирующие поправки, в том числе, о невозможности иноагентам вести просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и педагогическую деятельность в государственных школах.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20221226/rozysk-1841401312.html
https://ria.ru/20221227/yashin-1841636650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия галямина, москва, госдума рф, россия, происшествия, иноагенты, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
Юлия Галямина, Москва, Госдума РФ, Россия, Происшествия, иноагенты, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
19:01 27.12.2022 (обновлено: 19:05 27.12.2022)
Экс-мундепа Галямину* уволили из РАНХиГС из-за статуса иноагента
Бывшего московского мундепа Галямину уволили из РАНХиГС из-за статуса иноагента