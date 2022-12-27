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Минфин хочет ввести практику регулярных покупок юаней для ФНБ

Минфин хочет ввести практику регулярных покупок юаней для ФНБ - РИА Новости, 27.12.2022

Минфин хочет ввести практику регулярных покупок юаней для ФНБ

Минфин РФ планирует ввести практику регулярных покупок юаней для пополнения ФНБ в рамках нового бюджетного правила, ежемесячно рассчитывая объем направляемых на РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T10:15

2022-12-27T10:15

2022-12-27T10:15

экономика

антон силуанов

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Минфин РФ планирует ввести практику регулярных покупок юаней для пополнения ФНБ в рамках нового бюджетного правила, ежемесячно рассчитывая объем направляемых на эти цели средств, как это было раньше с другими валютами, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. "Мы планировали это делать точно так же, как и в предыдущие годы, когда действовало бюджетное правило: я понимаю, что там нет цены, строго говоря, и так далее. Но рассчитать 8 триллионов помесячно на год - можно", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о покупках валюты в ФНБ. "Сделаем оценку из месячных показателей. Соответственно, будем принимать решения о пополнении или не пополнении Фонда национального состояния. В какой валюте - в рублях, в юанях и так далее? Для того, чтобы захеджировать курсовые риски, мы всегда это делали в валюте. Юань из валют дружественных стран в наибольшей степени обладает характеристиками резервной валюты и достаточной ликвидностью на нашем внутреннем валютном рынке. Поэтому и пополнение ФНБ будет осуществляться именно в этой валюте", - уточнил он. Правительство РФ в текущем году приостановило бюджетное правило, по которому Минфин на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2022 году планка отсечения находилась на уровне 44,2 доллара за баррель) покупал иностранную валюту и золото для зачисления в ФНБ. Соответствующие суммы министерство рассчитывало и публиковало ежемесячно на основании прогнозируемых и фактических нефтегазовых доходов бюджета. А операции на рынке в интересах Минфина ЦБ проводил ежедневно. Силуанов напомнил, что Минфин по прежнему правилу каждый месяц передавал Федеральному казначейству свои расчеты. "Казначейство, взаимодействуя с Центральным банком, (говорило – ред.) - закупить или продать то или иное количество денег ФНБ. Точно так же мы планируем и сейчас, исходя из расчетов", – пояснил он. В 2023 году заработает новое бюджетное правило, которое фиксирует не ценовой потолок, а объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы: в 2023-2025 годах это 8 триллионов рублей в год с дальнейшей ежегодной индексацией на 4%, начиная с 2026 года. Доходы сверх этой суммы будут направляться в ФНБ. Начало операций по покупке юаней, по словам министра, будет зависеть от конъюнктуры на мировых рынках. "С ЦБ вопрос согласовали, с января следующего года правила будут работать, механизм уточнился - 8 триллионов. Все, что сверху – туда (в ФНБ – ред.), все, что ниже – оттуда", – сказал Силуанов.

https://ria.ru/20221226/yuan-1841321772.html

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Влада Копылова

экономика, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)