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Минфин хочет ввести практику регулярных покупок юаней для ФНБ - РИА Новости, 27.12.2022
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Минфин хочет ввести практику регулярных покупок юаней для ФНБ
Минфин хочет ввести практику регулярных покупок юаней для ФНБ - РИА Новости, 27.12.2022
Минфин хочет ввести практику регулярных покупок юаней для ФНБ
Минфин РФ планирует ввести практику регулярных покупок юаней для пополнения ФНБ в рамках нового бюджетного правила, ежемесячно рассчитывая объем направляемых на РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T10:15
2022-12-27T10:15
экономика
антон силуанов
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Минфин РФ планирует ввести практику регулярных покупок юаней для пополнения ФНБ в рамках нового бюджетного правила, ежемесячно рассчитывая объем направляемых на эти цели средств, как это было раньше с другими валютами, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. "Мы планировали это делать точно так же, как и в предыдущие годы, когда действовало бюджетное правило: я понимаю, что там нет цены, строго говоря, и так далее. Но рассчитать 8 триллионов помесячно на год - можно", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о покупках валюты в ФНБ. "Сделаем оценку из месячных показателей. Соответственно, будем принимать решения о пополнении или не пополнении Фонда национального состояния. В какой валюте - в рублях, в юанях и так далее? Для того, чтобы захеджировать курсовые риски, мы всегда это делали в валюте. Юань из валют дружественных стран в наибольшей степени обладает характеристиками резервной валюты и достаточной ликвидностью на нашем внутреннем валютном рынке. Поэтому и пополнение ФНБ будет осуществляться именно в этой валюте", - уточнил он. Правительство РФ в текущем году приостановило бюджетное правило, по которому Минфин на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2022 году планка отсечения находилась на уровне 44,2 доллара за баррель) покупал иностранную валюту и золото для зачисления в ФНБ. Соответствующие суммы министерство рассчитывало и публиковало ежемесячно на основании прогнозируемых и фактических нефтегазовых доходов бюджета. А операции на рынке в интересах Минфина ЦБ проводил ежедневно. Силуанов напомнил, что Минфин по прежнему правилу каждый месяц передавал Федеральному казначейству свои расчеты. "Казначейство, взаимодействуя с Центральным банком, (говорило – ред.) - закупить или продать то или иное количество денег ФНБ. Точно так же мы планируем и сейчас, исходя из расчетов", – пояснил он. В 2023 году заработает новое бюджетное правило, которое фиксирует не ценовой потолок, а объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы: в 2023-2025 годах это 8 триллионов рублей в год с дальнейшей ежегодной индексацией на 4%, начиная с 2026 года. Доходы сверх этой суммы будут направляться в ФНБ. Начало операций по покупке юаней, по словам министра, будет зависеть от конъюнктуры на мировых рынках. "С ЦБ вопрос согласовали, с января следующего года правила будут работать, механизм уточнился - 8 триллионов. Все, что сверху – туда (в ФНБ – ред.), все, что ниже – оттуда", – сказал Силуанов.
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экономика, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Антон Силуанов, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
10:15 27.12.2022
 
Минфин хочет ввести практику регулярных покупок юаней для ФНБ

Силуанов: Минфин хочет ввести практику регулярных покупок юаней для пополнения ФНБ

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Китайские юани. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Минфин РФ планирует ввести практику регулярных покупок юаней для пополнения ФНБ в рамках нового бюджетного правила, ежемесячно рассчитывая объем направляемых на эти цели средств, как это было раньше с другими валютами, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"Мы планировали это делать точно так же, как и в предыдущие годы, когда действовало бюджетное правило: я понимаю, что там нет цены, строго говоря, и так далее. Но рассчитать 8 триллионов помесячно на год - можно", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о покупках валюты в ФНБ.
"Сделаем оценку из месячных показателей. Соответственно, будем принимать решения о пополнении или не пополнении Фонда национального состояния. В какой валюте - в рублях, в юанях и так далее? Для того, чтобы захеджировать курсовые риски, мы всегда это делали в валюте. Юань из валют дружественных стран в наибольшей степени обладает характеристиками резервной валюты и достаточной ликвидностью на нашем внутреннем валютном рынке. Поэтому и пополнение ФНБ будет осуществляться именно в этой валюте", - уточнил он.
Правительство РФ в текущем году приостановило бюджетное правило, по которому Минфин на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2022 году планка отсечения находилась на уровне 44,2 доллара за баррель) покупал иностранную валюту и золото для зачисления в ФНБ. Соответствующие суммы министерство рассчитывало и публиковало ежемесячно на основании прогнозируемых и фактических нефтегазовых доходов бюджета. А операции на рынке в интересах Минфина ЦБ проводил ежедневно.
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Вчера, 11:29
Рынок долга России: юань замещающий
Силуанов напомнил, что Минфин по прежнему правилу каждый месяц передавал Федеральному казначейству свои расчеты. "Казначейство, взаимодействуя с Центральным банком, (говорило – ред.) - закупить или продать то или иное количество денег ФНБ. Точно так же мы планируем и сейчас, исходя из расчетов", – пояснил он.
В 2023 году заработает новое бюджетное правило, которое фиксирует не ценовой потолок, а объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы: в 2023-2025 годах это 8 триллионов рублей в год с дальнейшей ежегодной индексацией на 4%, начиная с 2026 года. Доходы сверх этой суммы будут направляться в ФНБ.
Начало операций по покупке юаней, по словам министра, будет зависеть от конъюнктуры на мировых рынках. "С ЦБ вопрос согласовали, с января следующего года правила будут работать, механизм уточнился - 8 триллионов. Все, что сверху – туда (в ФНБ – ред.), все, что ниже – оттуда", – сказал Силуанов.
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ЭкономикаАнтон СилуановРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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