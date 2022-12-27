https://ria.ru/20221227/fnb-1841568412.html
Минфин хочет ввести практику регулярных покупок юаней для ФНБ
Минфин хочет ввести практику регулярных покупок юаней для ФНБ - РИА Новости, 27.12.2022
Минфин хочет ввести практику регулярных покупок юаней для ФНБ
Минфин РФ планирует ввести практику регулярных покупок юаней для пополнения ФНБ в рамках нового бюджетного правила, ежемесячно рассчитывая объем направляемых на РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T10:15
2022-12-27T10:15
2022-12-27T10:15
экономика
антон силуанов
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/54/1502215447_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_f6c4b2e9fd5223386cd688f79f692952.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Минфин РФ планирует ввести практику регулярных покупок юаней для пополнения ФНБ в рамках нового бюджетного правила, ежемесячно рассчитывая объем направляемых на эти цели средств, как это было раньше с другими валютами, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. "Мы планировали это делать точно так же, как и в предыдущие годы, когда действовало бюджетное правило: я понимаю, что там нет цены, строго говоря, и так далее. Но рассчитать 8 триллионов помесячно на год - можно", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о покупках валюты в ФНБ. "Сделаем оценку из месячных показателей. Соответственно, будем принимать решения о пополнении или не пополнении Фонда национального состояния. В какой валюте - в рублях, в юанях и так далее? Для того, чтобы захеджировать курсовые риски, мы всегда это делали в валюте. Юань из валют дружественных стран в наибольшей степени обладает характеристиками резервной валюты и достаточной ликвидностью на нашем внутреннем валютном рынке. Поэтому и пополнение ФНБ будет осуществляться именно в этой валюте", - уточнил он. Правительство РФ в текущем году приостановило бюджетное правило, по которому Минфин на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2022 году планка отсечения находилась на уровне 44,2 доллара за баррель) покупал иностранную валюту и золото для зачисления в ФНБ. Соответствующие суммы министерство рассчитывало и публиковало ежемесячно на основании прогнозируемых и фактических нефтегазовых доходов бюджета. А операции на рынке в интересах Минфина ЦБ проводил ежедневно. Силуанов напомнил, что Минфин по прежнему правилу каждый месяц передавал Федеральному казначейству свои расчеты. "Казначейство, взаимодействуя с Центральным банком, (говорило – ред.) - закупить или продать то или иное количество денег ФНБ. Точно так же мы планируем и сейчас, исходя из расчетов", – пояснил он. В 2023 году заработает новое бюджетное правило, которое фиксирует не ценовой потолок, а объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы: в 2023-2025 годах это 8 триллионов рублей в год с дальнейшей ежегодной индексацией на 4%, начиная с 2026 года. Доходы сверх этой суммы будут направляться в ФНБ. Начало операций по покупке юаней, по словам министра, будет зависеть от конъюнктуры на мировых рынках. "С ЦБ вопрос согласовали, с января следующего года правила будут работать, механизм уточнился - 8 триллионов. Все, что сверху – туда (в ФНБ – ред.), все, что ниже – оттуда", – сказал Силуанов.
https://ria.ru/20221226/yuan-1841321772.html
https://ria.ru/20221215/yuan-1838971259.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/54/1502215447_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_f95ba65649474c68aaf60be0d733cd45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Антон Силуанов, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Минфин хочет ввести практику регулярных покупок юаней для ФНБ
Силуанов: Минфин хочет ввести практику регулярных покупок юаней для пополнения ФНБ
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Минфин РФ планирует ввести практику регулярных покупок юаней для пополнения ФНБ в рамках нового бюджетного правила, ежемесячно рассчитывая объем направляемых на эти цели средств, как это было раньше с другими валютами, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"Мы планировали это делать точно так же, как и в предыдущие годы, когда действовало бюджетное правило: я понимаю, что там нет цены, строго говоря, и так далее. Но рассчитать 8 триллионов помесячно на год - можно", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о покупках валюты в ФНБ.
"Сделаем оценку из месячных показателей. Соответственно, будем принимать решения о пополнении или не пополнении Фонда национального состояния. В какой валюте - в рублях, в юанях и так далее? Для того, чтобы захеджировать курсовые риски, мы всегда это делали в валюте. Юань из валют дружественных стран в наибольшей степени обладает характеристиками резервной валюты и достаточной ликвидностью на нашем внутреннем валютном рынке. Поэтому и пополнение ФНБ будет осуществляться именно в этой валюте", - уточнил он.
Правительство РФ в текущем году приостановило бюджетное правило, по которому Минфин на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2022 году планка отсечения находилась на уровне 44,2 доллара за баррель) покупал иностранную валюту и золото для зачисления в ФНБ. Соответствующие суммы министерство рассчитывало и публиковало ежемесячно на основании прогнозируемых и фактических нефтегазовых доходов бюджета. А операции на рынке в интересах Минфина ЦБ
проводил ежедневно.
Силуанов напомнил, что Минфин по прежнему правилу каждый месяц передавал Федеральному казначейству свои расчеты. "Казначейство, взаимодействуя с Центральным банком, (говорило – ред.) - закупить или продать то или иное количество денег ФНБ. Точно так же мы планируем и сейчас, исходя из расчетов", – пояснил он.
В 2023 году заработает новое бюджетное правило, которое фиксирует не ценовой потолок, а объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы: в 2023-2025 годах это 8 триллионов рублей в год с дальнейшей ежегодной индексацией на 4%, начиная с 2026 года. Доходы сверх этой суммы будут направляться в ФНБ.
Начало операций по покупке юаней, по словам министра, будет зависеть от конъюнктуры на мировых рынках. "С ЦБ вопрос согласовали, с января следующего года правила будут работать, механизм уточнился - 8 триллионов. Все, что сверху – туда (в ФНБ – ред.), все, что ниже – оттуда", – сказал Силуанов.