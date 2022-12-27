05:32 27.12.2022 (обновлено: 07:37 27.12.2022)
Французский политик раскрыл правду о визите Зеленского в США
Французский политик Филиппо: Владимир Зеленский выступал перед "фантомным" конгрессом США
© AP Photo / Laurent CiprianiФранцузский политик Флориан Филиппо
© AP Photo / Laurent Cipriani
Французский политик Флориан Филиппо. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выступал перед "фантомным" конгрессом, который уже не имеет ничего общего с политической действительностью в США, и где намечаются споры по вопросу дальнейшей поддержки Киева, такое мнение на своем YouTube-канале высказал французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.
Зеленский 21 декабря побывал с визитом в Вашингтоне, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.
По мнению Филиппо, Зеленский ведет свою политику при поддержке американских “ястребов” и НАТО.
Однако не все конгрессмены были рады выступлению Зеленского, в частности “только 82 из 213 республиканцев в Палате представителей пришли слушать Зеленского, две трети отсутствовали”, указал политик.
Кроме того, некоторые члены республиканской партии отказались аплодировать, а республиканец Кевин Маккарти заключил, что “США не должны предоставлять Украине карт-бланш”, отметил Филиппо.
“Другие законодатели призвали более тщательно проверять средства, выделяемые на помощь Украине и контролировать, как они расходуются”, – пояснил французский политик.
Филиппо, ссылаясь на данные CNN, также заявил о том, что “часть американцев, которые думают, что нужно поддерживать Украину настолько долго, насколько это возможно снизилось на 10 пунктов по сравнению с июлем этого года”.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, тратя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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