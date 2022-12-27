Рейтинг@Mail.ru
В трех районах Воронежской области ограничили использование фейерверков - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221227/feyerverki-1841618143.html
В трех районах Воронежской области ограничили использование фейерверков
В трех районах Воронежской области ограничили использование фейерверков - РИА Новости, 27.12.2022
В трех районах Воронежской области ограничили использование фейерверков
Использование фейерверков ограничили в Россошанском, Ольховатском и Кантемировском районах Воронежской области, исключением стали хлопушки, бенгальские огни и... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T12:40
2022-12-27T12:40
воронежская область
кантемировский район
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763258848_0:243:3209:2048_1920x0_80_0_0_c4641f86f83f3671de781048bbc94863.jpg
ВОРОНЕЖ, 27 дек - РИА Новости. Использование фейерверков ограничили в Россошанском, Ольховатском и Кантемировском районах Воронежской области, исключением стали хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня, сообщили в правительстве региона. "Ограничение для организаций и граждан на использование пиротехнических изделий будет действовать на территориях Россошанского, Ольховатского и Кантемировского районов. Исключение — хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня. Ограничение будет действовать на период действия режима среднего уровня реагирования, установленного указом президента РФ №757", — говорится в Telegram-канале правительства Воронежской области. Кантемировский и Россошанский районы граничат с Луганской Народной Республикой, на территории которой действует военное положение. На территории Воронежской области, согласно указу президента, действует средний уровень реагирования. В декабре власти соседних Курской и Белгородской областей запретили использовать пиротехнические средства, в том числе фейерверки, на территории регионов. Ограничение будет действовать до конца января.
https://ria.ru/20221220/prazdnik-1839964805.html
воронежская область
кантемировский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763258848_478:0:3209:2048_1920x0_80_0_0_66ddd753e62fa42829e00636da19d81b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронежская область, кантемировский район, россия
Воронежская область, Кантемировский район, Россия
12:40 27.12.2022
 
В трех районах Воронежской области ограничили использование фейерверков

В трех граничащих с ЛНР районах Воронежской области ограничили использование фейерверков

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкУказатель отдела по продаже пиротехники
Указатель отдела по продаже пиротехники - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Указатель отдела по продаже пиротехники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 27 дек - РИА Новости. Использование фейерверков ограничили в Россошанском, Ольховатском и Кантемировском районах Воронежской области, исключением стали хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня, сообщили в правительстве региона.
"Ограничение для организаций и граждан на использование пиротехнических изделий будет действовать на территориях Россошанского, Ольховатского и Кантемировского районов. Исключение — хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня. Ограничение будет действовать на период действия режима среднего уровня реагирования, установленного указом президента РФ №757", — говорится в Telegram-канале правительства Воронежской области.
Кантемировский и Россошанский районы граничат с Луганской Народной Республикой, на территории которой действует военное положение. На территории Воронежской области, согласно указу президента, действует средний уровень реагирования.
В декабре власти соседних Курской и Белгородской областей запретили использовать пиротехнические средства, в том числе фейерверки, на территории регионов. Ограничение будет действовать до конца января.
Запуск фейерверков на Новый год - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 13:02Новый год — 2023
Москвичей попросили не запускать фейерверки в парках на Новый год
 
Воронежская областьКантемировский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала