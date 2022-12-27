https://ria.ru/20221227/feyerverki-1841618143.html

В трех районах Воронежской области ограничили использование фейерверков

В трех районах Воронежской области ограничили использование фейерверков - РИА Новости, 27.12.2022

В трех районах Воронежской области ограничили использование фейерверков

Использование фейерверков ограничили в Россошанском, Ольховатском и Кантемировском районах Воронежской области, исключением стали хлопушки, бенгальские огни и... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T12:40

2022-12-27T12:40

2022-12-27T12:40

воронежская область

кантемировский район

россия

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ВОРОНЕЖ, 27 дек - РИА Новости. Использование фейерверков ограничили в Россошанском, Ольховатском и Кантемировском районах Воронежской области, исключением стали хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня, сообщили в правительстве региона. "Ограничение для организаций и граждан на использование пиротехнических изделий будет действовать на территориях Россошанского, Ольховатского и Кантемировского районов. Исключение — хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня. Ограничение будет действовать на период действия режима среднего уровня реагирования, установленного указом президента РФ №757", — говорится в Telegram-канале правительства Воронежской области. Кантемировский и Россошанский районы граничат с Луганской Народной Республикой, на территории которой действует военное положение. На территории Воронежской области, согласно указу президента, действует средний уровень реагирования. В декабре власти соседних Курской и Белгородской областей запретили использовать пиротехнические средства, в том числе фейерверки, на территории регионов. Ограничение будет действовать до конца января.

https://ria.ru/20221220/prazdnik-1839964805.html

воронежская область

кантемировский район

россия

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воронежская область, кантемировский район, россия