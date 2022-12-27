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В трех районах Воронежской области ограничили использование фейерверков
В трех районах Воронежской области ограничили использование фейерверков - РИА Новости, 27.12.2022
В трех районах Воронежской области ограничили использование фейерверков
Использование фейерверков ограничили в Россошанском, Ольховатском и Кантемировском районах Воронежской области, исключением стали хлопушки, бенгальские огни и... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T12:40
2022-12-27T12:40
2022-12-27T12:40
воронежская область
кантемировский район
россия
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ВОРОНЕЖ, 27 дек - РИА Новости. Использование фейерверков ограничили в Россошанском, Ольховатском и Кантемировском районах Воронежской области, исключением стали хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня, сообщили в правительстве региона. "Ограничение для организаций и граждан на использование пиротехнических изделий будет действовать на территориях Россошанского, Ольховатского и Кантемировского районов. Исключение — хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня. Ограничение будет действовать на период действия режима среднего уровня реагирования, установленного указом президента РФ №757", — говорится в Telegram-канале правительства Воронежской области. Кантемировский и Россошанский районы граничат с Луганской Народной Республикой, на территории которой действует военное положение. На территории Воронежской области, согласно указу президента, действует средний уровень реагирования. В декабре власти соседних Курской и Белгородской областей запретили использовать пиротехнические средства, в том числе фейерверки, на территории регионов. Ограничение будет действовать до конца января.
https://ria.ru/20221220/prazdnik-1839964805.html
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воронежская область, кантемировский район, россия
Воронежская область, Кантемировский район, Россия
В трех районах Воронежской области ограничили использование фейерверков
В трех граничащих с ЛНР районах Воронежской области ограничили использование фейерверков