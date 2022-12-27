https://ria.ru/20221227/evro-1841643681.html

Отказ от евро из "прогноза от Медведева" невозможен за год, считает эксперт

Отказ от евро из "прогноза от Медведева" невозможен за год, считает эксперт - РИА Новости, 27.12.2022

Отказ от евро из "прогноза от Медведева" невозможен за год, считает эксперт

Отказ от евро в странах Евросоюза не может быть одномоментным процессом, в случае реализации такого сценария займет три-пять лет, заявил РИА Новости доцент... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T13:53

2022-12-27T13:53

2022-12-27T13:53

экономика

дмитрий медведев

германия

франция

россия

евросоюз

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Отказ от евро в странах Евросоюза не может быть одномоментным процессом, в случае реализации такого сценария займет три-пять лет, заявил РИА Новости доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сделал "футуристический прогноз" на 2023 год, предполагающий в том числе распад Евросоюза и отмену хождения евро. "Отказаться от евро не так просто для стран ЕС, как кажется. Это не одномоментный процесс, на это потребуются годы, три-пять лет может занять. Страны ЕС сильно зависимы и привязаны к экономике Германии и Франции. Да и Германия и Франция не дадут так просто отказаться от евро", - отметил Алиев. При этом он добавил, что сильный раскол в ЕС в экономическом и политическом аспектах является условием ускоренного процесса отказа от евро. "Наиболее вероятным кандидатом на замену евро пока является юань, но в перспективе может быть создана валюта, базирующаяся на корзине валют, привязанная к ресурсам", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20221221/torgovlya-1840146850.html

https://ria.ru/20221227/tsb-1841539807.html

германия

франция

россия

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экономика, дмитрий медведев, германия, франция, россия, евросоюз, рэу имени г. в. плеханова