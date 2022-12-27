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Отказ от евро из "прогноза от Медведева" невозможен за год, считает эксперт - РИА Новости, 27.12.2022
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Отказ от евро из "прогноза от Медведева" невозможен за год, считает эксперт
Отказ от евро из "прогноза от Медведева" невозможен за год, считает эксперт - РИА Новости, 27.12.2022
Отказ от евро из "прогноза от Медведева" невозможен за год, считает эксперт
Отказ от евро в странах Евросоюза не может быть одномоментным процессом, в случае реализации такого сценария займет три-пять лет, заявил РИА Новости доцент... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T13:53
2022-12-27T13:53
экономика
дмитрий медведев
германия
франция
россия
евросоюз
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Отказ от евро в странах Евросоюза не может быть одномоментным процессом, в случае реализации такого сценария займет три-пять лет, заявил РИА Новости доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сделал "футуристический прогноз" на 2023 год, предполагающий в том числе распад Евросоюза и отмену хождения евро. "Отказаться от евро не так просто для стран ЕС, как кажется. Это не одномоментный процесс, на это потребуются годы, три-пять лет может занять. Страны ЕС сильно зависимы и привязаны к экономике Германии и Франции. Да и Германия и Франция не дадут так просто отказаться от евро", - отметил Алиев. При этом он добавил, что сильный раскол в ЕС в экономическом и политическом аспектах является условием ускоренного процесса отказа от евро. "Наиболее вероятным кандидатом на замену евро пока является юань, но в перспективе может быть создана валюта, базирующаяся на корзине валют, привязанная к ресурсам", - заключил эксперт.
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экономика, дмитрий медведев, германия, франция, россия, евросоюз, рэу имени г. в. плеханова
Экономика, Дмитрий Медведев, Германия, Франция, Россия, Евросоюз, РЭУ имени Г. В. Плеханова
13:53 27.12.2022
 
Отказ от евро из "прогноза от Медведева" невозможен за год, считает эксперт

Доцент Алиев: отказ от евро по "прогнозу Медведева" невозможен за год, нужно до пяти лет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Памятник-скульптура знаку Евро у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Памятник-скульптура знаку "Евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Отказ от евро в странах Евросоюза не может быть одномоментным процессом, в случае реализации такого сценария займет три-пять лет, заявил РИА Новости доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Аяз Алиев.
Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сделал "футуристический прогноз" на 2023 год, предполагающий в том числе распад Евросоюза и отмену хождения евро.
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"Отказаться от евро не так просто для стран ЕС, как кажется. Это не одномоментный процесс, на это потребуются годы, три-пять лет может занять. Страны ЕС сильно зависимы и привязаны к экономике Германии и Франции. Да и Германия и Франция не дадут так просто отказаться от евро", - отметил Алиев.
При этом он добавил, что сильный раскол в ЕС в экономическом и политическом аспектах является условием ускоренного процесса отказа от евро.
"Наиболее вероятным кандидатом на замену евро пока является юань, но в перспективе может быть создана валюта, базирующаяся на корзине валют, привязанная к ресурсам", - заключил эксперт.
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ЭкономикаДмитрий МедведевГерманияФранцияРоссияЕвросоюзРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
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