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Отказ от евро из "прогноза от Медведева" невозможен за год, считает эксперт
Отказ от евро из "прогноза от Медведева" невозможен за год, считает эксперт - РИА Новости, 27.12.2022
Отказ от евро из "прогноза от Медведева" невозможен за год, считает эксперт
Отказ от евро в странах Евросоюза не может быть одномоментным процессом, в случае реализации такого сценария займет три-пять лет, заявил РИА Новости доцент... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T13:53
2022-12-27T13:53
2022-12-27T13:53
экономика
дмитрий медведев
германия
франция
россия
евросоюз
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Отказ от евро в странах Евросоюза не может быть одномоментным процессом, в случае реализации такого сценария займет три-пять лет, заявил РИА Новости доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сделал "футуристический прогноз" на 2023 год, предполагающий в том числе распад Евросоюза и отмену хождения евро. "Отказаться от евро не так просто для стран ЕС, как кажется. Это не одномоментный процесс, на это потребуются годы, три-пять лет может занять. Страны ЕС сильно зависимы и привязаны к экономике Германии и Франции. Да и Германия и Франция не дадут так просто отказаться от евро", - отметил Алиев. При этом он добавил, что сильный раскол в ЕС в экономическом и политическом аспектах является условием ускоренного процесса отказа от евро. "Наиболее вероятным кандидатом на замену евро пока является юань, но в перспективе может быть создана валюта, базирующаяся на корзине валют, привязанная к ресурсам", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20221221/torgovlya-1840146850.html
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экономика, дмитрий медведев, германия, франция, россия, евросоюз, рэу имени г. в. плеханова
Экономика, Дмитрий Медведев, Германия, Франция, Россия, Евросоюз, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Отказ от евро из "прогноза от Медведева" невозможен за год, считает эксперт
Доцент Алиев: отказ от евро по "прогнозу Медведева" невозможен за год, нужно до пяти лет