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Бербок рассказала о пути вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 27.12.2022
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Бербок рассказала о пути вступления Украины в ЕС
Бербок рассказала о пути вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 27.12.2022
Бербок рассказала о пути вступления Украины в ЕС
Путь Украины в Европейский союз будет долгим и нелегким, хотя руководство ЕС поддержит Киев в процессе изменения национального законодательства, заявила глава... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:20
2022-12-27T17:30
евросоюз
украина
киев
европа
анналена бербок
в мире
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КИШИНЕВ, 27 дек - РИА Новости. Путь Украины в Европейский союз будет долгим и нелегким, хотя руководство ЕС поддержит Киев в процессе изменения национального законодательства, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. По ее словам, руководство ЕС тоже должно подготовиться, поскольку недостаточно просто "поднять новые флаги над зданием Совета в Брюсселе". "Нам нужно подумать о том, как мы можем оставаться способными действовать и принимать решения в расширенном Союзе. Вот почему мы поддерживаем реформы, например, применение системы голосования квалифицированным большинством в ряде областей", - отметила министр. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.
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евросоюз, украина, киев, европа, анналена бербок, в мире
Евросоюз, Украина, Киев, Европа, Анналена Бербок, В мире
17:20 27.12.2022 (обновлено: 17:30 27.12.2022)
 
Бербок рассказала о пути вступления Украины в ЕС

Глава МИД Германии Бербок заявила, что путь Украины в ЕС будет долгим и нелегким

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 дек - РИА Новости. Путь Украины в Европейский союз будет долгим и нелегким, хотя руководство ЕС поддержит Киев в процессе изменения национального законодательства, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
"Украинцы… видят будущее в Европе, в ЕС. Путь туда будет еще долгим и, конечно, иногда трудным, но мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину в процессе гармонизации ее правовой системы и стандартов со стандартами ЕС, тем самым прокладывая путь к вступлению", - заявила Бербок в интервью румынскому телеканалау Digi 24.
По ее словам, руководство ЕС тоже должно подготовиться, поскольку недостаточно просто "поднять новые флаги над зданием Совета в Брюсселе".
"Нам нужно подумать о том, как мы можем оставаться способными действовать и принимать решения в расширенном Союзе. Вот почему мы поддерживаем реформы, например, применение системы голосования квалифицированным большинством в ряде областей", - отметила министр.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.
Здание Совета Евросоюза с выключенным светом - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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ЕвросоюзУкраинаКиевЕвропаАнналена БербокВ мире
 
 
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