https://ria.ru/20221227/es-1841721591.html

Бербок рассказала о пути вступления Украины в ЕС

Бербок рассказала о пути вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 27.12.2022

Бербок рассказала о пути вступления Украины в ЕС

Путь Украины в Европейский союз будет долгим и нелегким, хотя руководство ЕС поддержит Киев в процессе изменения национального законодательства, заявила глава... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T17:20

2022-12-27T17:20

2022-12-27T17:30

евросоюз

украина

киев

европа

анналена бербок

в мире

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КИШИНЕВ, 27 дек - РИА Новости. Путь Украины в Европейский союз будет долгим и нелегким, хотя руководство ЕС поддержит Киев в процессе изменения национального законодательства, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. По ее словам, руководство ЕС тоже должно подготовиться, поскольку недостаточно просто "поднять новые флаги над зданием Совета в Брюсселе". "Нам нужно подумать о том, как мы можем оставаться способными действовать и принимать решения в расширенном Союзе. Вот почему мы поддерживаем реформы, например, применение системы голосования квалифицированным большинством в ряде областей", - отметила министр. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.

https://ria.ru/20221221/solidarnost-1840396010.html

украина

киев

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евросоюз, украина, киев, европа, анналена бербок, в мире