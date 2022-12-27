https://ria.ru/20221227/ermak-1841695609.html

СМИ сообщили о колоссальном влиянии главы офиса Зеленского внутри Украины

СМИ сообщили о колоссальном влиянии главы офиса Зеленского внутри Украины - РИА Новости, 27.12.2022

СМИ сообщили о колоссальном влиянии главы офиса Зеленского внутри Украины

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак имеет колоссальное влияние внутри Украины, получив доступ к ведению международных переговоров и определению... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T15:57

2022-12-27T15:57

2022-12-27T16:02

специальная военная операция на украине

в мире

андрей ермак

украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак имеет колоссальное влияние внутри Украины, получив доступ к ведению международных переговоров и определению санкционной политики, пишет во вторник "Украинская правда". "Влияние главы офиса президента Украины Андрея Ермака невозможно сравнить ни с одним его предшественником... Ни Дмитрий Табачник во времена (экс-президента Украины Леонида - ред.) Кучмы, ни Виктор Балога во времена (экс-президента Украины Виктора - ред.) Ющенко, ни Сергей Левочкин во времена (экс-президента Украины Виктора - ред.) Януковича - и близко не могли влиять на тот масштаб проблем, которыми сейчас занимается Ермак", - говорится в статье на сайте издания. В публикации отмечается несвойственный главе офиса спектр задач, выполняемых Ермаком: он занимается международными переговорами, санкциями, обменом военнопленных, регулярными контактами с советником президента США Джо Байдена Джейком Салливаном, внутренней политикой и расстановкой кадров на руководящие должности в государственных структурах. Как отмечается в статье, именно Ермак стоит за назначением на пост посла Украины в Болгарии сексолога Олеси Илащук без опыта дипломатической работы. "Вы думаете, (Дмитрий - ред.) Кулеба - министр иностранных дел? Телефон Ермака - вот министерство иностранных дел", - приводит "Украинская правда" слова своего источника в руководстве страны. При этом, как отмечается в статье, законодательство Украины не предусматривает таких полномочий для позиции Ермака, который должен заниматься исключительно делами офиса Зеленского.

https://ria.ru/20221215/peregovory-1839002743.html

https://ria.ru/20221108/ukraina-1829740655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, андрей ермак, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр