15:57 27.12.2022 (обновлено: 16:02 27.12.2022)
СМИ сообщили о колоссальном влиянии главы офиса Зеленского внутри Украины
"Украинская правда": глава офиса Зеленского Ермак имеет колоссальное влияние внутри страны
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак имеет колоссальное влияние внутри Украины, получив доступ к ведению международных переговоров и определению санкционной политики, пишет во вторник "Украинская правда".
"Влияние главы офиса президента Украины Андрея Ермака невозможно сравнить ни с одним его предшественником... Ни Дмитрий Табачник во времена (экс-президента Украины Леонида - ред.) Кучмы, ни Виктор Балога во времена (экс-президента Украины Виктора - ред.) Ющенко, ни Сергей Левочкин во времена (экс-президента Украины Виктора - ред.) Януковича - и близко не могли влиять на тот масштаб проблем, которыми сейчас занимается Ермак", - говорится в статье на сайте издания.
В публикации отмечается несвойственный главе офиса спектр задач, выполняемых Ермаком: он занимается международными переговорами, санкциями, обменом военнопленных, регулярными контактами с советником президента США Джо Байдена Джейком Салливаном, внутренней политикой и расстановкой кадров на руководящие должности в государственных структурах. Как отмечается в статье, именно Ермак стоит за назначением на пост посла Украины в Болгарии сексолога Олеси Илащук без опыта дипломатической работы.
"Вы думаете, (Дмитрий - ред.) Кулеба - министр иностранных дел? Телефон Ермака - вот министерство иностранных дел", - приводит "Украинская правда" слова своего источника в руководстве страны.
При этом, как отмечается в статье, законодательство Украины не предусматривает таких полномочий для позиции Ермака, который должен заниматься исключительно делами офиса Зеленского.
8 ноября, 08:00"Верят все меньше". На чем держится режим Зеленского