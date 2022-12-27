https://ria.ru/20221227/ekonomika-1841660602.html

Белоусов сделал прогноз для российской экономики на 2023 год

Белоусов сделал прогноз для российской экономики на 2023 год - РИА Новости, 27.12.2022

Белоусов сделал прогноз для российской экономики на 2023 год

Наступающий год для российской экономики будет гораздо легче, чем 2022 год, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T14:34

2022-12-27T14:34

2022-12-27T14:41

россия

экономика

андрей белоусов

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Наступающий год для российской экономики будет гораздо легче, чем 2022 год, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов."Мы считаем, что 2023 год, если ничего не произойдет, будет, естественно, гораздо легче, чем 2022: мы не видим там каких-то фатальных проблем", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Российская экономика в текущем году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями, и изначально российские финансовые власти ожидали "жесткого" сценария развития: например, ЦБ в апреле прогнозировал обвал экономики на 8-10%, а Минэкономразвития - на 7,8%. Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже изначальных ожиданий чиновников, и власти начали улучшать прогнозы.

https://ria.ru/20221227/ekonomika-1841601328.html

россия

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Владимир Лаврентьев

россия, экономика, андрей белоусов, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)