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Белоусов сделал прогноз для российской экономики на 2023 год - РИА Новости, 27.12.2022
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Белоусов сделал прогноз для российской экономики на 2023 год
Белоусов сделал прогноз для российской экономики на 2023 год - РИА Новости, 27.12.2022
Белоусов сделал прогноз для российской экономики на 2023 год
Наступающий год для российской экономики будет гораздо легче, чем 2022 год, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T14:34
2022-12-27T14:41
россия
экономика
андрей белоусов
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Наступающий год для российской экономики будет гораздо легче, чем 2022 год, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов."Мы считаем, что 2023 год, если ничего не произойдет, будет, естественно, гораздо легче, чем 2022: мы не видим там каких-то фатальных проблем", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Российская экономика в текущем году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями, и изначально российские финансовые власти ожидали "жесткого" сценария развития: например, ЦБ в апреле прогнозировал обвал экономики на 8-10%, а Минэкономразвития - на 7,8%. Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже изначальных ожиданий чиновников, и власти начали улучшать прогнозы.
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россия, экономика, андрей белоусов, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Экономика, Андрей Белоусов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
14:34 27.12.2022 (обновлено: 14:41 27.12.2022)
 
Белоусов сделал прогноз для российской экономики на 2023 год

Белоусов: наступающий год для российской экономики будет гораздо легче, чем 2022 год

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства КузбассаПервый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Наступающий год для российской экономики будет гораздо легче, чем 2022 год, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
"Мы считаем, что 2023 год, если ничего не произойдет, будет, естественно, гораздо легче, чем 2022: мы не видим там каких-то фатальных проблем", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Российская экономика в текущем году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями, и изначально российские финансовые власти ожидали "жесткого" сценария развития: например, ЦБ в апреле прогнозировал обвал экономики на 8-10%, а Минэкономразвития - на 7,8%. Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже изначальных ожиданий чиновников, и власти начали улучшать прогнозы.
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