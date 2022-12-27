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Открылся новый участок Восточного обхода Липецка - РИА Новости, 27.12.2022
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Липецкая область
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Открылся новый участок Восточного обхода Липецка
Открылся новый участок Восточного обхода Липецка - РИА Новости, 27.12.2022
Открылся новый участок Восточного обхода Липецка
Новый участок Восточного обхода Липецка на пересечении трассы Р-119 Орёл – Тамбов и региональной дороги Ссёлки – Грязи открыт для движения автотранспорта,... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T18:38
2022-12-27T18:38
липецкая область
игорь артамонов
липецк
грязи
орел
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 27 дек – РИА Новости. Новый участок Восточного обхода Липецка на пересечении трассы Р-119 Орёл – Тамбов и региональной дороги Ссёлки – Грязи открыт для движения автотранспорта, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Глава региона напомнил, что Восточный обход Липецка - крупнейший за последние десять лет объект строительства в регионе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Обход замкнет полноценное транспортное кольцо вокруг областного центра, поможет разгрузить трассы Липецк – Усмань и Липецк – Грязи, вывести транспортный поток за пределы города, связать аэропорт с промышленной зоной. Это улучшит межрегиональные транспортные связи и упростит выход на федеральные трассы М-4 "Дон" и Р-22 "Каспий"."Липецкой области очень важно иметь удобное транспортное сообщение, поскольку это составляющая экономических и социальных взаимодействий, показатель развития территории и уровня жизни", – считает Артамонов.Новая развязка представляет собой мост над трассой, протяженность которого составляет 72,5 метра, высота – 9 метров, общая длина съездов – почти три километра. Участок полностью освещается, там установлено 435 светильников. Сооружение обеспечит безопасность перекрёстка на федеральной трассе и повысит ее пропускную способность.Как уточнил губернатор, развязка - это уже второй участок Восточного обхода, сданный в эксплуатацию. Первым стала автодорога Сселки – Грязи от трассы Орёл – Тамбов до пересечения с дорогой на село Ярлуково и двухуровневая развязка в месте этого пересечения. Впереди – третий и заключительный этап строительства. В него входит строительство четырехкилометрового участка дороги от трассы Липецк – Грязи и моста через водохранилище между сёлами Ярлуково и Каменное длиной 365 метров. Работы планируется завершить в конце 2024 года. Общая стоимость строительства трех этапов составляет три миллиарда рублей.
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игорь артамонов, липецк, грязи, орел, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, Грязи, Орел, Липецкая область
18:38 27.12.2022
 

Открылся новый участок Восточного обхода Липецка

© Фото : Правительство Липецкой областиОткрыто движение по новому участку Восточного обхода Липецка
Открыто движение по новому участку Восточного обхода Липецка - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© Фото : Правительство Липецкой области
Открыто движение по новому участку Восточного обхода Липецка
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ЛИПЕЦК, 27 дек – РИА Новости. Новый участок Восточного обхода Липецка на пересечении трассы Р-119 Орёл – Тамбов и региональной дороги Ссёлки – Грязи открыт для движения автотранспорта, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Глава региона напомнил, что Восточный обход Липецка - крупнейший за последние десять лет объект строительства в регионе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Обход замкнет полноценное транспортное кольцо вокруг областного центра, поможет разгрузить трассы Липецк – Усмань и Липецк – Грязи, вывести транспортный поток за пределы города, связать аэропорт с промышленной зоной. Это улучшит межрегиональные транспортные связи и упростит выход на федеральные трассы М-4 "Дон" и Р-22 "Каспий".
"Липецкой области очень важно иметь удобное транспортное сообщение, поскольку это составляющая экономических и социальных взаимодействий, показатель развития территории и уровня жизни", – считает Артамонов.
Новая развязка представляет собой мост над трассой, протяженность которого составляет 72,5 метра, высота – 9 метров, общая длина съездов – почти три километра. Участок полностью освещается, там установлено 435 светильников. Сооружение обеспечит безопасность перекрёстка на федеральной трассе и повысит ее пропускную способность.
Как уточнил губернатор, развязка - это уже второй участок Восточного обхода, сданный в эксплуатацию. Первым стала автодорога Сселки – Грязи от трассы Орёл – Тамбов до пересечения с дорогой на село Ярлуково и двухуровневая развязка в месте этого пересечения. Впереди – третий и заключительный этап строительства. В него входит строительство четырехкилометрового участка дороги от трассы Липецк – Грязи и моста через водохранилище между сёлами Ярлуково и Каменное длиной 365 метров. Работы планируется завершить в конце 2024 года. Общая стоимость строительства трех этапов составляет три миллиарда рублей.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 10:24Липецкая область
В Чаплыгине Липецкой области капитально отремонтируют мост
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкГрязиОрелЛипецкая область
 
 
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