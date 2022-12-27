https://ria.ru/20221227/dvizhenie-1841746636.html

Открылся новый участок Восточного обхода Липецка

Открылся новый участок Восточного обхода Липецка - РИА Новости, 27.12.2022

Открылся новый участок Восточного обхода Липецка

Новый участок Восточного обхода Липецка на пересечении трассы Р-119 Орёл – Тамбов и региональной дороги Ссёлки – Грязи открыт для движения автотранспорта,... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T18:38

2022-12-27T18:38

2022-12-27T18:38

липецкая область

игорь артамонов

липецк

грязи

орел

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 27 дек – РИА Новости. Новый участок Восточного обхода Липецка на пересечении трассы Р-119 Орёл – Тамбов и региональной дороги Ссёлки – Грязи открыт для движения автотранспорта, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Глава региона напомнил, что Восточный обход Липецка - крупнейший за последние десять лет объект строительства в регионе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Обход замкнет полноценное транспортное кольцо вокруг областного центра, поможет разгрузить трассы Липецк – Усмань и Липецк – Грязи, вывести транспортный поток за пределы города, связать аэропорт с промышленной зоной. Это улучшит межрегиональные транспортные связи и упростит выход на федеральные трассы М-4 "Дон" и Р-22 "Каспий"."Липецкой области очень важно иметь удобное транспортное сообщение, поскольку это составляющая экономических и социальных взаимодействий, показатель развития территории и уровня жизни", – считает Артамонов.Новая развязка представляет собой мост над трассой, протяженность которого составляет 72,5 метра, высота – 9 метров, общая длина съездов – почти три километра. Участок полностью освещается, там установлено 435 светильников. Сооружение обеспечит безопасность перекрёстка на федеральной трассе и повысит ее пропускную способность.Как уточнил губернатор, развязка - это уже второй участок Восточного обхода, сданный в эксплуатацию. Первым стала автодорога Сселки – Грязи от трассы Орёл – Тамбов до пересечения с дорогой на село Ярлуково и двухуровневая развязка в месте этого пересечения. Впереди – третий и заключительный этап строительства. В него входит строительство четырехкилометрового участка дороги от трассы Липецк – Грязи и моста через водохранилище между сёлами Ярлуково и Каменное длиной 365 метров. Работы планируется завершить в конце 2024 года. Общая стоимость строительства трех этапов составляет три миллиарда рублей.

https://ria.ru/20221221/most-1840170039.html

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орел

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь артамонов, липецк, грязи, орел, липецкая область