https://ria.ru/20221227/drony-1841708190.html

"Калашников" планирует нарастить выпуск тактических дронов

"Калашников" планирует нарастить выпуск тактических дронов - РИА Новости, 27.12.2022

"Калашников" планирует нарастить выпуск тактических дронов

Концерн "Калашников" в 2023 году сделает особый упор на выпуск тактических дронов, сообщил во вторник президент концерна "Калашников" Алан Лушников в интервью... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T16:41

2022-12-27T16:41

2022-12-27T16:46

безопасность

технологии

калашников (концерн)

россия

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Концерн "Калашников" в 2023 году сделает особый упор на выпуск тактических дронов, сообщил во вторник президент концерна "Калашников" Алан Лушников в интервью телеканалу "Россия 24". Лушников напомнил, что концерн выпускает сейчас разведывательные и ударные коптеры, а также ударные барражирующие боеприпасы. "Все эти продукты в этом году показали себя очень хорошо. Конечно, мы будем наращивать выпуск и разрабатывать новые", - добавил он. Ранее сообщалось, что "Калашников" поставляет войскам в зоне спецоперации помимо ударных барражирующих боеприпасов семейства "Изделие 51/Изделие 52" (ранее известный как "Ланцет"), также и тактические коптеры, оперативно разработанные методом обратного инжиниринга с применением комплектующих из стран Азии.

https://ria.ru/20221104/lantset-1829238198.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, технологии, калашников (концерн), россия