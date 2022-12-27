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"Калашников" планирует нарастить выпуск тактических дронов - РИА Новости, 27.12.2022
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"Калашников" планирует нарастить выпуск тактических дронов
"Калашников" планирует нарастить выпуск тактических дронов - РИА Новости, 27.12.2022
"Калашников" планирует нарастить выпуск тактических дронов
Концерн "Калашников" в 2023 году сделает особый упор на выпуск тактических дронов, сообщил во вторник президент концерна "Калашников" Алан Лушников в интервью... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T16:41
2022-12-27T16:46
безопасность
технологии
калашников (концерн)
россия
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Концерн "Калашников" в 2023 году сделает особый упор на выпуск тактических дронов, сообщил во вторник президент концерна "Калашников" Алан Лушников в интервью телеканалу "Россия 24". Лушников напомнил, что концерн выпускает сейчас разведывательные и ударные коптеры, а также ударные барражирующие боеприпасы. "Все эти продукты в этом году показали себя очень хорошо. Конечно, мы будем наращивать выпуск и разрабатывать новые", - добавил он. Ранее сообщалось, что "Калашников" поставляет войскам в зоне спецоперации помимо ударных барражирующих боеприпасов семейства "Изделие 51/Изделие 52" (ранее известный как "Ланцет"), также и тактические коптеры, оперативно разработанные методом обратного инжиниринга с применением комплектующих из стран Азии.
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безопасность, технологии, калашников (концерн), россия
Безопасность, Технологии, Калашников (концерн), Россия
16:41 27.12.2022 (обновлено: 16:46 27.12.2022)
 
"Калашников" планирует нарастить выпуск тактических дронов

Глава "Калашникова" Лушников: в 2023 году концерн нарастит выпуск тактических дронов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкБарражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет" на стенде концерна "Калашников"
Барражирующий дрон-камикадзе ZALA Ланцет на стенде концерна Калашников - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет" на стенде концерна "Калашников". Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Концерн "Калашников" в 2023 году сделает особый упор на выпуск тактических дронов, сообщил во вторник президент концерна "Калашников" Алан Лушников в интервью телеканалу "Россия 24".
"Развиваем линейку беспилотных летательных аппаратов – это принципиально важно в нынешних условиях. Это беспилотники тактического звена, т.е. все, что запускается не с аэродромов – это наша ниша, мы там работаем и развиваемся", - сообщил он.
Лушников напомнил, что концерн выпускает сейчас разведывательные и ударные коптеры, а также ударные барражирующие боеприпасы.
"Все эти продукты в этом году показали себя очень хорошо. Конечно, мы будем наращивать выпуск и разрабатывать новые", - добавил он.
Ранее сообщалось, что "Калашников" поставляет войскам в зоне спецоперации помимо ударных барражирующих боеприпасов семейства "Изделие 51/Изделие 52" (ранее известный как "Ланцет"), также и тактические коптеры, оперативно разработанные методом обратного инжиниринга с применением комплектующих из стран Азии.
Барражирующий дрон-камикадзе ZALA Ланцет на стенде концерна Калашников в рамках открытия международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
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БезопасностьТехнологииКалашников (концерн)Россия
 
 
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