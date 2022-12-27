https://ria.ru/20221227/drony-1841690153.html

Сооснователь Monobank открыл в ЕС производство дронов

Сооснователь Monobank открыл в ЕС производство дронов - РИА Новости, 27.12.2022

Сооснователь Monobank открыл в ЕС производство дронов

Сооснователь Monobank Владимир Яценко начал производство невидимых для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотников в одной из стран ЕС, которые будут... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T15:45

2022-12-27T15:45

2022-12-27T15:45

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сооснователь Monobank Владимир Яценко начал производство невидимых для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотников в одной из стран ЕС, которые будут предоставлены на вооружение украинской армии. "Если мы начинали с мощности несколько единиц в день, то сейчас открыли новое производство, которое находится, к сожалению, не на Украине, а в одной из стран Европы, где мы производим очень много комплектующих. Мы перешли от закупки в китайском супермаркете к собственному производству, и сегодня ... это сверхтехнологичное производство, для этого мы ждали оборудования почти шесть месяцев", - приводит слова Яценко издание "Цензор.net". Он уточнил, что в день планируется производить не менее десяти таких беспилотников. По его словам, новейшее программное обеспечение и спецоборудование делает украинский дрон недоступным для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ПВО. Яценко отметил, что уже через несколько месяцев Украина приблизится к созданию высокоточного оружия - ударных беспилотников, которые будут поражать цели с погрешностью не более двух метров. "Что касается необходимого количества постоянно работающих на фронте беспилотников, моя оценка не изменилась за последние месяцы - нужно 500-600 БПЛА, которые бы контролировали территорию круглые сутки. Минимум один беспилотник на 10 километров фронта, который тянется более тысячи километров", – добавил организатор проекта. Ранее "Укроборонпром" сообщил, что будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно как минимум с шестью странами НАТО. В частности, речь идет о Польше, Чехии, Франции, Дании и еще нескольких странах, "заключение соглашений с которыми не предусматривает разглашение каких-либо данных". В госконцерне отметили, что создают совместные оборонные предприятия, строят линии производства боеприпасов замкнутого цикла, совместно производят бронированную технику и реактивные системы залпового огня и разрабатывают совместно новые высокотехнологичные образцы вооружения.

https://radiosputnik.ria.ru/20221226/bespilotniki-1841415059.html

https://ria.ru/20221225/bespilotnik-1841202402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, европа, польша, нато, укроборонпром, евросоюз, в мире