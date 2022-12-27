https://ria.ru/20221227/dotatsii-1841703893.html
Правительство выделило 34 миллиарда рублей на дотации приграничным регионам
Правительство выделило 34 миллиарда рублей на дотации приграничным регионам - РИА Новости, 27.12.2022
Правительство выделило 34 миллиарда рублей на дотации приграничным регионам
Власти выделяют необходимое финансирование на инфраструктуру, в том числе 34 миллиарда рублей на дотации приграничным с Украиной регионам, заявил... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T16:26
2022-12-27T16:26
2022-12-27T16:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
россия
михаил мишустин
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Власти выделяют необходимое финансирование на инфраструктуру, в том числе 34 миллиарда рублей на дотации приграничным с Украиной регионам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации."Значительный объем решаемых советом задач касается инфраструктуры. Это и создание фортификационных сооружений, их инженерное оборудование. Необходимое финансирование на это выделено. В том числе почти 34 миллиарда рублей на дотации пограничным с Украиной регионам", - сказал он.Премьер отметил, что согласно представленным докладам, тактико-техническим заданиям, подготовлены и направлены исполнители, и ответственные приемщики на этапе сдачи объектов в эксплуатацию определены. Эта сфера находится в зоне ответственности рабочей группы под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина, напомнил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, безопасность, россия, михаил мишустин, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Михаил Мишустин, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:26 27.12.2022 (обновлено: 16:40 27.12.2022)
Правительство выделило 34 миллиарда рублей на дотации приграничным регионам
Мишустин сообщил о выделении 34 миллиардов рублей на дотации приграничным регионам