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Правительство выделило 34 миллиарда рублей на дотации приграничным регионам - РИА Новости, 27.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221227/dotatsii-1841703893.html
Правительство выделило 34 миллиарда рублей на дотации приграничным регионам
Правительство выделило 34 миллиарда рублей на дотации приграничным регионам - РИА Новости, 27.12.2022
Правительство выделило 34 миллиарда рублей на дотации приграничным регионам
Власти выделяют необходимое финансирование на инфраструктуру, в том числе 34 миллиарда рублей на дотации приграничным с Украиной регионам, заявил... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T16:26
2022-12-27T16:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
россия
михаил мишустин
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Власти выделяют необходимое финансирование на инфраструктуру, в том числе 34 миллиарда рублей на дотации приграничным с Украиной регионам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации."Значительный объем решаемых советом задач касается инфраструктуры. Это и создание фортификационных сооружений, их инженерное оборудование. Необходимое финансирование на это выделено. В том числе почти 34 миллиарда рублей на дотации пограничным с Украиной регионам", - сказал он.Премьер отметил, что согласно представленным докладам, тактико-техническим заданиям, подготовлены и направлены исполнители, и ответственные приемщики на этапе сдачи объектов в эксплуатацию определены. Эта сфера находится в зоне ответственности рабочей группы под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина, напомнил он.
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вооруженные силы рф, безопасность, россия, михаил мишустин, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Михаил Мишустин, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:26 27.12.2022 (обновлено: 16:40 27.12.2022)
 
Правительство выделило 34 миллиарда рублей на дотации приграничным регионам

Мишустин сообщил о выделении 34 миллиардов рублей на дотации приграничным регионам

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Власти выделяют необходимое финансирование на инфраструктуру, в том числе 34 миллиарда рублей на дотации приграничным с Украиной регионам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации.
"Значительный объем решаемых советом задач касается инфраструктуры. Это и создание фортификационных сооружений, их инженерное оборудование. Необходимое финансирование на это выделено. В том числе почти 34 миллиарда рублей на дотации пограничным с Украиной регионам", - сказал он.
Премьер отметил, что согласно представленным докладам, тактико-техническим заданиям, подготовлены и направлены исполнители, и ответственные приемщики на этапе сдачи объектов в эксплуатацию определены. Эта сфера находится в зоне ответственности рабочей группы под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина, напомнил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьРоссияМихаил МишустинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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