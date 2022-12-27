https://ria.ru/20221227/donetsk-1841699755.html

В Донецке не планируют массовые мероприятия в праздники из-за обстрелов

В Донецке не планируют массовые мероприятия в праздники из-за обстрелов - РИА Новости, 27.12.2022

В Донецке не планируют массовые мероприятия в праздники из-за обстрелов

Власти ДНР не планируют проводить в Донецке массовые новогодние мероприятия, так как украинские войска традиционно усиливают обстрелы на праздники, сообщил РИА... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T16:12

2022-12-27T16:12

2022-12-27T16:21

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

общество

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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Власти ДНР не планируют проводить в Донецке массовые новогодние мероприятия, так как украинские войска традиционно усиливают обстрелы на праздники, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин."Во время этой войны, которая идет уже с 2014 года здесь, противник на каждый праздник готовит неприятные сюрпризы. Каждый праздник, особенно это большие праздники - Рождество, Новый год - не обходились без усиленных обстрелов", - сказал Гагин. По его словам, гражданам из-за опасности обстрелов следует быть особенно осторожными и соблюдать все необходимые меры безопасности. Украинские войска регулярно обстреливают Донецк из тяжелых вооружений, в том числе поставленных странами Запада РСЗО и гаубиц.

https://ria.ru/20221227/podarki-1841600494.html

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика, общество