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В Донецке не планируют массовые мероприятия в праздники из-за обстрелов - РИА Новости, 27.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221227/donetsk-1841699755.html
В Донецке не планируют массовые мероприятия в праздники из-за обстрелов
В Донецке не планируют массовые мероприятия в праздники из-за обстрелов - РИА Новости, 27.12.2022
В Донецке не планируют массовые мероприятия в праздники из-за обстрелов
Власти ДНР не планируют проводить в Донецке массовые новогодние мероприятия, так как украинские войска традиционно усиливают обстрелы на праздники, сообщил РИА... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T16:12
2022-12-27T16:21
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
общество
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Власти ДНР не планируют проводить в Донецке массовые новогодние мероприятия, так как украинские войска традиционно усиливают обстрелы на праздники, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин."Во время этой войны, которая идет уже с 2014 года здесь, противник на каждый праздник готовит неприятные сюрпризы. Каждый праздник, особенно это большие праздники - Рождество, Новый год - не обходились без усиленных обстрелов", - сказал Гагин. По его словам, гражданам из-за опасности обстрелов следует быть особенно осторожными и соблюдать все необходимые меры безопасности. Украинские войска регулярно обстреливают Донецк из тяжелых вооружений, в том числе поставленных странами Запада РСЗО и гаубиц.
https://ria.ru/20221227/podarki-1841600494.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, общество
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Общество
16:12 27.12.2022 (обновлено: 16:21 27.12.2022)
 
В Донецке не планируют массовые мероприятия в праздники из-за обстрелов

Власти не планируют проводить в Донецке массовые мероприятия в праздники из-за обстрелов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкГорожане на площади Ленина в Донецке
Горожане на площади Ленина в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Горожане на площади Ленина в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Власти ДНР не планируют проводить в Донецке массовые новогодние мероприятия, так как украинские войска традиционно усиливают обстрелы на праздники, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Во время этой войны, которая идет уже с 2014 года здесь, противник на каждый праздник готовит неприятные сюрпризы. Каждый праздник, особенно это большие праздники - Рождество, Новый год - не обходились без усиленных обстрелов", - сказал Гагин.
По его словам, гражданам из-за опасности обстрелов следует быть особенно осторожными и соблюдать все необходимые меры безопасности.
Украинские войска регулярно обстреливают Донецк из тяжелых вооружений, в том числе поставленных странами Запада РСЗО и гаубиц.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаОбщество
 
 
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