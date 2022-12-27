https://ria.ru/20221227/donetsk-1841629666.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 27.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 12.10 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T13:08
2022-12-27T13:08
2022-12-27T13:43
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска в 12.10 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.10 - населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221226/punkty-1841398435.html
петровский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, петровский район, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк
13:08 27.12.2022 (обновлено: 13:43 27.12.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов