https://ria.ru/20221227/dolina-1841721445.html

Долина отказалась от корпоративов из-за переутомления

Долина отказалась от корпоративов из-за переутомления - РИА Новости, 27.12.2022

Долина отказалась от корпоративов из-за переутомления

Лариса Долина отказалась от новогодних корпоративов из-за переутомления. Кроме того, она пожаловалась на бессонницу. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T17:32

2022-12-27T17:32

2022-12-27T17:32

шоубиз

лариса долина

знаменитости

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Лариса Долина отказалась от новогодних корпоративов из-за переутомления. Кроме того, она пожаловалась на бессонницу. Также артистка призналась, что полетит в отпуск впервые за два года. Однако после стрессовой ситуации на борту самолета она приобрела аэрофобию. Тем не менее Долина призналась, что научилась бороться со страхом при помощи снотворного. Ранее звезда поделилась подробностями здоровья Николая Баскова после операции. Она сообщила, что артист идет на поправку.

https://ria.ru/20221101/dolina-1828487398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лариса долина, знаменитости