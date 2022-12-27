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Долина отказалась от корпоративов из-за переутомления - РИА Новости, 27.12.2022
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Шоубиз
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Долина отказалась от корпоративов из-за переутомления
Долина отказалась от корпоративов из-за переутомления - РИА Новости, 27.12.2022
Долина отказалась от корпоративов из-за переутомления
Лариса Долина отказалась от новогодних корпоративов из-за переутомления. Кроме того, она пожаловалась на бессонницу. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:32
2022-12-27T17:32
шоубиз
лариса долина
знаменитости
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Лариса Долина отказалась от новогодних корпоративов из-за переутомления. Кроме того, она пожаловалась на бессонницу. Также артистка призналась, что полетит в отпуск впервые за два года. Однако после стрессовой ситуации на борту самолета она приобрела аэрофобию. Тем не менее Долина призналась, что научилась бороться со страхом при помощи снотворного. Ранее звезда поделилась подробностями здоровья Николая Баскова после операции. Она сообщила, что артист идет на поправку.
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лариса долина, знаменитости
Шоубиз, Лариса Долина, Знаменитости
17:32 27.12.2022
 
Долина отказалась от корпоративов из-за переутомления

Певица Лариса Долина отказалась от новогодних корпоративов из-за переутомления

© Пресс-служба "МУЗ-ТВ"Народная артистка России Лариса Долина
Народная артистка России Лариса Долина
© Пресс-служба "МУЗ-ТВ"
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Лариса Долина отказалась от новогодних корпоративов из-за переутомления. Кроме того, она пожаловалась на бессонницу.

"Для меня очень важен сон, но с этим есть проблемы. Начинаешь вспоминать какие-то моменты, заснуть категорически не можешь, поэтому прибегаешь к помощи снотворного. Я работать не буду в этом году. Уеду куда-нибудь с семьей", – поделилась знаменитость в интервью "Пятому каналу".

Также артистка призналась, что полетит в отпуск впервые за два года. Однако после стрессовой ситуации на борту самолета она приобрела аэрофобию.

"Это случилось уже на посадке. К нам в турбину залетела ворона, и мы тормозили очень тяжело. В общем, это был такой случай. Вот сколько лет я летаю, столько и живу с этим", – пожаловалась певица.

Тем не менее Долина призналась, что научилась бороться со страхом при помощи снотворного.

"Я выпиваю снотворное и пытаюсь заснуть. Кто-то из моих сидит рядом со мной. Я беру человека за руку, точнее, цепляюсь в него ногтями. Особенно на взлетах и на посадке. Причем на самом деле боюсь того, чего бояться не нужно. Я боюсь турбулентности больше, нежели посадок и взлетов", – призналась Долина.

Ранее звезда поделилась подробностями здоровья Николая Баскова после операции. Она сообщила, что артист идет на поправку.
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