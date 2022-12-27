13:38 27.12.2022 (обновлено: 13:47 27.12.2022)
Следователи завели уголовное дело после расправы над семьей в Макеевке
После расправы над семьей в Макеевке завели дело об убийстве с особой жестокостью
Шеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве с особой жестокостью и завладением автомобилем после убийства семьи в Макеевке, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "убийство двух и более лиц, включая малолетнего, совершённое группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью", "неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершённое группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.
Ранее следователям поступила информация об обнаружении в частном доме в Макеевке, городе-спутнике ДНР, тел восьми человек, в том числе трех детей.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "убийство двух и более лиц, включая малолетнего, совершённое группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью", "неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершённое группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.
Ранее следователям поступила информация об обнаружении в частном доме в Макеевке, городе-спутнике ДНР, тел восьми человек, в том числе трех детей.