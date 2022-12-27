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Следователи завели уголовное дело после расправы над семьей в Макеевке - РИА Новости, 27.12.2022
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Следователи завели уголовное дело после расправы над семьей в Макеевке
Следователи завели уголовное дело после расправы над семьей в Макеевке - РИА Новости, 27.12.2022
Следователи завели уголовное дело после расправы над семьей в Макеевке
Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве с особой жестокостью и завладением автомобилем после убийства семьи в Макеевке, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T13:38
2022-12-27T13:47
происшествия
макеевка
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве с особой жестокостью и завладением автомобилем после убийства семьи в Макеевке, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "убийство двух и более лиц, включая малолетнего, совершённое группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью", "неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершённое группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.Ранее следователям поступила информация об обнаружении в частном доме в Макеевке, городе-спутнике ДНР, тел восьми человек, в том числе трех детей.
https://ria.ru/20221227/makeevka-1841559356.html
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происшествия, макеевка, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ)
13:38 27.12.2022 (обновлено: 13:47 27.12.2022)
 
Следователи завели уголовное дело после расправы над семьей в Макеевке

После расправы над семьей в Макеевке завели дело об убийстве с особой жестокостью

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкШеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР
Шеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Шеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве с особой жестокостью и завладением автомобилем после убийства семьи в Макеевке, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "убийство двух и более лиц, включая малолетнего, совершённое группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью", "неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершённое группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.

Ранее следователям поступила информация об обнаружении в частном доме в Макеевке, городе-спутнике ДНР, тел восьми человек, в том числе трех детей.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
09:29Специальная военная операция на Украине
Убийство семьи в Макеевке раскрыли по горячим следам
 
ПроисшествияМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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