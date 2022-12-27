https://ria.ru/20221227/delo-1841637722.html

Следователи завели уголовное дело после расправы над семьей в Макеевке

Следователи завели уголовное дело после расправы над семьей в Макеевке - РИА Новости, 27.12.2022

Следователи завели уголовное дело после расправы над семьей в Макеевке

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве с особой жестокостью и завладением автомобилем после убийства семьи в Макеевке, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T13:38

2022-12-27T13:38

2022-12-27T13:47

происшествия

макеевка

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве с особой жестокостью и завладением автомобилем после убийства семьи в Макеевке, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "убийство двух и более лиц, включая малолетнего, совершённое группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью", "неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершённое группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.Ранее следователям поступила информация об обнаружении в частном доме в Макеевке, городе-спутнике ДНР, тел восьми человек, в том числе трех детей.

https://ria.ru/20221227/makeevka-1841559356.html

макеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, макеевка, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)