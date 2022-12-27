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Чернышенко исполнит мечту девочки из Приморья о поездке на Мамаев курган - РИА Новости, 27.12.2022
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Чернышенко исполнит мечту девочки из Приморья о поездке на Мамаев курган
Чернышенко исполнит мечту девочки из Приморья о поездке на Мамаев курган - РИА Новости, 27.12.2022
Чернышенко исполнит мечту девочки из Приморья о поездке на Мамаев курган
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках акции "Елка желаний" исполнит мечту тринадцатилетней Александры Панченко из Приморского края о поездке на Мамаев... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:46
2022-12-27T14:20
общество
дмитрий чернышенко
россия
приморский край
волгоград
елка желаний
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках акции "Елка желаний" исполнит мечту тринадцатилетней Александры Панченко из Приморского края о поездке на Мамаев Курган. "Александра Панченко, Приморский край, 13 лет. Мечтает посетить мемориальный комплекс Мамаев курган. Александра, замечательное желание. ... Наш коллега - Олег Николаевич Кожемяко - председатель комиссии госсовета по туризму вместе с нами обязательно сделает так, чтобы ты вместе с сопровождающими приехала в город герой Волгоград и посетила мемориальный комплекс Мамаев курган", - сказал Чернышенко. Замглавы правительства выразил надежду, что девочка получит невероятные впечатления от посещения мемориала. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля, в этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.
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общество, дмитрий чернышенко, россия, приморский край, волгоград, елка желаний
Общество, Дмитрий Чернышенко, Россия, Приморский край, Волгоград, Елка желаний
11:46 27.12.2022 (обновлено: 14:20 27.12.2022)
 
Чернышенко исполнит мечту девочки из Приморья о поездке на Мамаев курган

Чернышенко исполнит мечту Александры Панченко из Приморья о поездке на Мамаев курган

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках акции "Елка желаний" исполнит мечту тринадцатилетней Александры Панченко из Приморского края о поездке на Мамаев Курган.
"Александра Панченко, Приморский край, 13 лет. Мечтает посетить мемориальный комплекс Мамаев курган. Александра, замечательное желание. ... Наш коллега - Олег Николаевич Кожемяко - председатель комиссии госсовета по туризму вместе с нами обязательно сделает так, чтобы ты вместе с сопровождающими приехала в город герой Волгоград и посетила мемориальный комплекс Мамаев курган", - сказал Чернышенко.
Замглавы правительства выразил надежду, что девочка получит невероятные впечатления от посещения мемориала.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля, в этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.
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ОбществоДмитрий ЧернышенкоРоссияПриморский крайВолгоградЕлка желаний
 
 
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