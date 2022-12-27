https://ria.ru/20221227/chernyshenko-1841599526.html

Чернышенко исполнит мечту девочки из Приморья о поездке на Мамаев курган

Чернышенко исполнит мечту девочки из Приморья о поездке на Мамаев курган - РИА Новости, 27.12.2022

Чернышенко исполнит мечту девочки из Приморья о поездке на Мамаев курган

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках акции "Елка желаний" исполнит мечту тринадцатилетней Александры Панченко из Приморского края о поездке на Мамаев... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T11:46

2022-12-27T11:46

2022-12-27T14:20

общество

дмитрий чернышенко

россия

приморский край

волгоград

елка желаний

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках акции "Елка желаний" исполнит мечту тринадцатилетней Александры Панченко из Приморского края о поездке на Мамаев Курган. "Александра Панченко, Приморский край, 13 лет. Мечтает посетить мемориальный комплекс Мамаев курган. Александра, замечательное желание. ... Наш коллега - Олег Николаевич Кожемяко - председатель комиссии госсовета по туризму вместе с нами обязательно сделает так, чтобы ты вместе с сопровождающими приехала в город герой Волгоград и посетила мемориальный комплекс Мамаев курган", - сказал Чернышенко. Замглавы правительства выразил надежду, что девочка получит невероятные впечатления от посещения мемориала. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля, в этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.

https://ria.ru/20221226/skvortsova-1841526389.html

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приморский край

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Владимир Лаврентьев

общество, дмитрий чернышенко, россия, приморский край, волгоград, елка желаний