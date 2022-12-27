11:46 27.12.2022 (обновлено: 14:20 27.12.2022)
Чернышенко исполнит мечту девочки из Приморья о поездке на Мамаев курган
Чернышенко исполнит мечту Александры Панченко из Приморья о поездке на Мамаев курган
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках акции "Елка желаний" исполнит мечту тринадцатилетней Александры Панченко из Приморского края о поездке на Мамаев Курган.
"Александра Панченко, Приморский край, 13 лет. Мечтает посетить мемориальный комплекс Мамаев курган. Александра, замечательное желание. ... Наш коллега - Олег Николаевич Кожемяко - председатель комиссии госсовета по туризму вместе с нами обязательно сделает так, чтобы ты вместе с сопровождающими приехала в город герой Волгоград и посетила мемориальный комплекс Мамаев курган", - сказал Чернышенко.
Замглавы правительства выразил надежду, что девочка получит невероятные впечатления от посещения мемориала.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля, в этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.