Внучку Чаплина утомил стереотип о "плохих русских"
Внучка Чаплина Уна выступила за прекращение "идеологической войны" с Россией
Актриса Уна Чаплин. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Актриса Уна Чаплин, внучка Чарли Чаплина, заявила об усталости от образа "плохих русских" в западном кинематографе.
Комментируя в беседе с газетой Independent свою роль в новом британско-американском шпионском фильме "Госизмена", где герои представлены образами "плохих" русских и "хороших" британцев, актриса отметила, что не в восторге от такого сюжета.
"Я так устала от того, что русские — плохие парни. Я даже не могу тебе это описать", - сказала Чаплин.
При этом она задалась вопросом, может ли кто-нибудь придумать "стереотип получше", с которым можно было бы работать. "Будет здорово, когда идеологическая война, которую мы ведем с Россией, останется в прошлом", - добавила внучка Чаплина.
Страны Запада усилили санкционное давление на Россию из-за спецоперации Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Как заявлял президент России, западная русофобия - не что иное, как расизм.
Уна Чаплин — испано-британская актриса, дочь актрисы Джеральдины Чаплин и внучка Чарли Чаплина. Начала актерскую карьеру в 2007 году, с 2012 по 2013 год играла в сериале "Игра престолов", ее фильмография насчитывает несколько десятков работ.
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