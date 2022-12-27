https://ria.ru/20221227/chaplin-1841545614.html

Внучку Чаплина утомил стереотип о "плохих русских"

Внучку Чаплина утомил стереотип о "плохих русских" - РИА Новости, 27.12.2022

Внучку Чаплина утомил стереотип о "плохих русских"

Актриса Уна Чаплин, внучка Чарли Чаплина, заявила об усталости от образа "плохих русских" в западном кинематографе. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T04:33

2022-12-27T04:33

2022-12-27T04:33

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Актриса Уна Чаплин, внучка Чарли Чаплина, заявила об усталости от образа "плохих русских" в западном кинематографе.Комментируя в беседе с газетой Independent свою роль в новом британско-американском шпионском фильме "Госизмена", где герои представлены образами "плохих" русских и "хороших" британцев, актриса отметила, что не в восторге от такого сюжета."Я так устала от того, что русские — плохие парни. Я даже не могу тебе это описать", - сказала Чаплин.При этом она задалась вопросом, может ли кто-нибудь придумать "стереотип получше", с которым можно было бы работать. "Будет здорово, когда идеологическая война, которую мы ведем с Россией, останется в прошлом", - добавила внучка Чаплина.Страны Запада усилили санкционное давление на Россию из-за спецоперации Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Как заявлял президент России, западная русофобия - не что иное, как расизм.Уна Чаплин — испано-британская актриса, дочь актрисы Джеральдины Чаплин и внучка Чарли Чаплина. Начала актерскую карьеру в 2007 году, с 2012 по 2013 год играла в сериале "Игра престолов", ее фильмография насчитывает несколько десятков работ.

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