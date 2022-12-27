https://ria.ru/20221227/bpla-1841625594.html
Южная Корея подняла самолеты по ложной тревоге о повторном появлении дронов
Южная Корея подняла самолеты по ложной тревоге о повторном появлении дронов - РИА Новости, 27.12.2022
Южная Корея подняла самолеты по ложной тревоге о повторном появлении дронов
Южная Корея подняла самолеты и вертолеты по ложной тревоге, в связи с тем, что военные приняли за повторное появление дронов КНДР стаю птиц, сообщает... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T12:54
2022-12-27T12:54
2022-12-27T12:54
в мире
южная корея
бпла
беспилотники
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 27 дек – РИА Новости. Южная Корея подняла самолеты и вертолеты по ложной тревоге, в связи с тем, что военные приняли за повторное появление дронов КНДР стаю птиц, сообщает южнокорейский портал OhmyNews. Вооруженные силы Южной Кореи были вновь приведены в боевую готовность в среду из-за появления в северо-западной части страны недалеко от межкорейской границы неопознанных объектов, которые первоначально казались северокорейскими беспилотниками. Сообщается, что к месту происшествия была отправлены боевые самолеты и вертолеты, но объекты оказались стаей птиц. "Сегодня был инцидент, но оказалось, что это не беспилотники Северной Кореи, а стая птиц", - сообщили порталу в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи. По данным источника, следы неизвестных объектов были засечены около 13.00 (07.00 мск), до 16.00 (10.00 мск) продолжалась их проверка. В итоге пилоты своими глазами убедились, что это были птицы. В процессе местные власти уезда Канхвагун отправили жителям сообщение о соблюдении осторожности в связи с возможным появлением дронов в районе необитаемого острова Сокмо, в связи с чем в СМИ распространялись предположения о повторном вторжении северокорейских беспилотников.
https://ria.ru/20221227/koreya-1841595824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, бпла, беспилотники, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, БПЛА, Беспилотники, КНДР (Северная Корея)
Южная Корея подняла самолеты по ложной тревоге о повторном появлении дронов
OhmyNews: Южная Корея подняла самолеты, приняв стаю птиц за новые беспилотники из КНДР
СЕУЛ, 27 дек – РИА Новости.
Южная Корея подняла самолеты и вертолеты по ложной тревоге, в связи с тем, что военные приняли за повторное появление дронов КНДР стаю птиц, сообщает южнокорейский портал OhmyNews
.
Вооруженные силы Южной Кореи были вновь приведены в боевую готовность в среду из-за появления в северо-западной части страны недалеко от межкорейской границы неопознанных объектов, которые первоначально казались северокорейскими беспилотниками. Сообщается, что к месту происшествия была отправлены боевые самолеты и вертолеты, но объекты оказались стаей птиц.
"Сегодня был инцидент, но оказалось, что это не беспилотники Северной Кореи, а стая птиц", - сообщили порталу в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи. По данным источника, следы неизвестных объектов были засечены около 13.00 (07.00 мск), до 16.00 (10.00 мск) продолжалась их проверка. В итоге пилоты своими глазами убедились, что это были птицы.
В процессе местные власти уезда Канхвагун отправили жителям сообщение о соблюдении осторожности в связи с возможным появлением дронов в районе необитаемого острова Сокмо, в связи с чем в СМИ распространялись предположения о повторном вторжении северокорейских беспилотников.