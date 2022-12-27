https://ria.ru/20221227/bayden-1841547302.html

Байден отправится в новогодний отпуск на карибский остров

Байден отправится в новогодний отпуск на карибский остров - РИА Новости, 27.12.2022

Байден отправится в новогодний отпуск на карибский остров

Белый дом анонсировал новогодний отпуск президента США Джо Байдена, американский лидер обещал на этих каникулах обсудить с семьей перспективы своего выдвижения... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T05:53

2022-12-27T05:53

2022-12-27T06:16

в мире

джо байден

сша

санта-крус (боливия)

карибское море

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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Белый дом анонсировал новогодний отпуск президента США Джо Байдена, американский лидер обещал на этих каникулах обсудить с семьей перспективы своего выдвижения на выборах в 2024 году, после чего объявить об этом официально. "Президент и первая леди отправятся на Санта-Крус (Виргинские острова), где они отпразднуют Новый год со своей семьей", - говорится в распространенном Белым домом графике президента. Местом своего отдыха и, как ожидается, обсуждения политических перспектив Байден выбрал остров в Карибском море. Как говорится в графике, президент отправится туда во вторник, 27 декабря, в Белый дом он вернется 2 января. Байден ранее заявил, что в начале 2023 года объявит официально о планах на следующую президентскую кампанию. Он подчеркнул, что намерен участвовать в выборах, но хочет обсудить это с семьей. Для этого Байден собирался "улизнуть на недельку" в отпуск.

https://ria.ru/20221227/ssha-1841546999.html

сша

санта-крус (боливия)

карибское море

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в мире, джо байден, сша, санта-крус (боливия), карибское море