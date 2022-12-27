https://ria.ru/20221227/batareyka-1841613216.html

В больнице в Петербурге умерла девочка, проглотившая батарейку

В больнице в Петербурге умерла девочка, проглотившая батарейку - РИА Новости, 27.12.2022

В больнице в Петербурге умерла девочка, проглотившая батарейку

Следственные органы проводят доследственную проверку после того, как в больнице Санкт-Петербурга умерла годовалая девочка, предположительно, проглотившая... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T12:29

2022-12-27T12:29

2022-12-27T12:29

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Следственные органы проводят доследственную проверку после того, как в больнице Санкт-Петербурга умерла годовалая девочка, предположительно, проглотившая батарейку, сообщил городской главк СК РФ. "Следственным отделом по Фрунзенскому району… проводится доследственная проверка по факту смерти 26 декабря… в детской больнице малолетней иностранной гражданки 2021 года рождения. Во время нахождения ребенка в медицинском учреждении была проведена операция, в ходе которой из ее кишечника была извлечена батарейка", - говорится в сообщении. В рамках проверки, которую контролирует прокуратура Фрунзенского района, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти ребенка. По данным интернет-газеты "Фонтанка", родители умершей девочки являются гражданами Узбекистана. Ребенок якобы проглотил круглую батарейку от игрушки примерно за три месяца до смерти. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20221224/vzryv-1841070176.html

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санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)