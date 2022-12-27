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В больнице в Петербурге умерла девочка, проглотившая батарейку - РИА Новости, 27.12.2022
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В больнице в Петербурге умерла девочка, проглотившая батарейку
В больнице в Петербурге умерла девочка, проглотившая батарейку - РИА Новости, 27.12.2022
В больнице в Петербурге умерла девочка, проглотившая батарейку
Следственные органы проводят доследственную проверку после того, как в больнице Санкт-Петербурга умерла годовалая девочка, предположительно, проглотившая... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T12:29
2022-12-27T12:29
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Следственные органы проводят доследственную проверку после того, как в больнице Санкт-Петербурга умерла годовалая девочка, предположительно, проглотившая батарейку, сообщил городской главк СК РФ. "Следственным отделом по Фрунзенскому району… проводится доследственная проверка по факту смерти 26 декабря… в детской больнице малолетней иностранной гражданки 2021 года рождения. Во время нахождения ребенка в медицинском учреждении была проведена операция, в ходе которой из ее кишечника была извлечена батарейка", - говорится в сообщении. В рамках проверки, которую контролирует прокуратура Фрунзенского района, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти ребенка. По данным интернет-газеты "Фонтанка", родители умершей девочки являются гражданами Узбекистана. Ребенок якобы проглотил круглую батарейку от игрушки примерно за три месяца до смерти. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
12:29 27.12.2022
 
В больнице в Петербурге умерла девочка, проглотившая батарейку

СК начал проверку из-за смерти в больнице в Петербурге девочки, проглотившей батарейку

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Следственные органы проводят доследственную проверку после того, как в больнице Санкт-Петербурга умерла годовалая девочка, предположительно, проглотившая батарейку, сообщил городской главк СК РФ.
"Следственным отделом по Фрунзенскому району… проводится доследственная проверка по факту смерти 26 декабря… в детской больнице малолетней иностранной гражданки 2021 года рождения. Во время нахождения ребенка в медицинском учреждении была проведена операция, в ходе которой из ее кишечника была извлечена батарейка", - говорится в сообщении.
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В рамках проверки, которую контролирует прокуратура Фрунзенского района, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти ребенка.
По данным интернет-газеты "Фонтанка", родители умершей девочки являются гражданами Узбекистана. Ребенок якобы проглотил круглую батарейку от игрушки примерно за три месяца до смерти. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
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