В больнице в Петербурге умерла девочка, проглотившая батарейку
СК начал проверку из-за смерти в больнице в Петербурге девочки, проглотившей батарейку
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Следственные органы проводят доследственную проверку после того, как в больнице Санкт-Петербурга умерла годовалая девочка, предположительно, проглотившая батарейку, сообщил городской главк СК РФ.
"Следственным отделом по Фрунзенскому району… проводится доследственная проверка по факту смерти 26 декабря… в детской больнице малолетней иностранной гражданки 2021 года рождения. Во время нахождения ребенка в медицинском учреждении была проведена операция, в ходе которой из ее кишечника была извлечена батарейка", - говорится в сообщении.
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В рамках проверки, которую контролирует прокуратура Фрунзенского района, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти ребенка.
По данным интернет-газеты "Фонтанка", родители умершей девочки являются гражданами Узбекистана. Ребенок якобы проглотил круглую батарейку от игрушки примерно за три месяца до смерти. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
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