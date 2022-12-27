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Австралия хочет установить новую ракетную систему из-за активности Китая - РИА Новости, 27.12.2022
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Австралия хочет установить новую ракетную систему из-за активности Китая
Австралия хочет установить новую ракетную систему из-за активности Китая - РИА Новости, 27.12.2022
Австралия хочет установить новую ракетную систему из-за активности Китая
Правительство Австралии рассматривает возможность создания новой ракетной системы для защиты регионов на севере страны на фоне усиления активности Китая в... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T16:08
2022-12-27T16:12
в мире
энтони альбанезе
австралия
китай
сша
aukus
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Правительство Австралии рассматривает возможность создания новой ракетной системы для защиты регионов на севере страны на фоне усиления активности Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает местная газета Australian со ссылкой на министерство обороны. "Новая ракетная система, которую правительство (премьер-министра Австралии – ред.) Энтони Альбанезе рассматривает для приобретения, может защитить большую часть севера страны от вражеских кораблей", - говорится в сообщении газеты. По данным Australian, правительство помимо прочего рассматривает австралийскую систему StrikeMaster. Она включает в себя сдвоенную пусковую установку Naval Strike Missile (NSM) дальностью 250 километров и бронетранспортеры Bushmaster. Потенциально ракетная система может сдерживать китайские корабли, избравшие курс через Тиморское и Арафурское моря и Торресов пролив. По сообщениям местных СМИ, эта инициатива дополнила стремления министры обороны Австралии Ричарда Марлза по укреплению сил страны. "Мы должны инвестировать в возможности, которые позволят нам держать под прицелом силы потенциальных врагов", - заявил Марлз в своем выступлении в ноябре. Год назад США, Великобритании и Австралия объявили о создании трехстороннего партнерства в сфере обороны AUKUS, деятельность которого направлена на противодействие потенциальным угрозам безопасности Индо-Тихоокеанского региона. Однако в последнее время действия членов альянса свидетельствуют о стремлении к изменению военно-стратегической и политической расстановки сил в регионе. В конце июля сообщалось, что Великобритания направит флотилию атомных подводных лодок в Австралию в качестве сдерживания Китая. Отмечалось, что британские субмарины будут базироваться в Перте на западном побережье Австралии до 2040 года. Россия ранее не раз высказывала озабоченность положением дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за того, что США с союзниками внедряют такие формы взаимодействия, которые направлены на сдерживание других стран, в частности Китая.
https://ria.ru/20221220/avstraliya-1839645391.html
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в мире, энтони альбанезе, австралия, китай, сша, aukus
В мире, Энтони Альбанезе, Австралия, Китай, США, AUKUS
16:08 27.12.2022 (обновлено: 16:12 27.12.2022)
 
Австралия хочет установить новую ракетную систему из-за активности Китая

Австралия хочет установить новую ракетную систему на фоне усиления активности Китая

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкФлаг Австралии
Флаг Австралии - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Правительство Австралии рассматривает возможность создания новой ракетной системы для защиты регионов на севере страны на фоне усиления активности Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает местная газета Australian со ссылкой на министерство обороны.
"Новая ракетная система, которую правительство (премьер-министра Австралии – ред.) Энтони Альбанезе рассматривает для приобретения, может защитить большую часть севера страны от вражеских кораблей", - говорится в сообщении газеты.
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По данным Australian, правительство помимо прочего рассматривает австралийскую систему StrikeMaster. Она включает в себя сдвоенную пусковую установку Naval Strike Missile (NSM) дальностью 250 километров и бронетранспортеры Bushmaster.
Потенциально ракетная система может сдерживать китайские корабли, избравшие курс через Тиморское и Арафурское моря и Торресов пролив.
По сообщениям местных СМИ, эта инициатива дополнила стремления министры обороны Австралии Ричарда Марлза по укреплению сил страны.
"Мы должны инвестировать в возможности, которые позволят нам держать под прицелом силы потенциальных врагов", - заявил Марлз в своем выступлении в ноябре.
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Год назад США, Великобритании и Австралия объявили о создании трехстороннего партнерства в сфере обороны AUKUS, деятельность которого направлена на противодействие потенциальным угрозам безопасности Индо-Тихоокеанского региона. Однако в последнее время действия членов альянса свидетельствуют о стремлении к изменению военно-стратегической и политической расстановки сил в регионе. В конце июля сообщалось, что Великобритания направит флотилию атомных подводных лодок в Австралию в качестве сдерживания Китая. Отмечалось, что британские субмарины будут базироваться в Перте на западном побережье Австралии до 2040 года.
Россия ранее не раз высказывала озабоченность положением дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за того, что США с союзниками внедряют такие формы взаимодействия, которые направлены на сдерживание других стран, в частности Китая.
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