https://ria.ru/20221227/arashukov-1841758904.html

Суд взыскал с Рауля Арашукова 4,4 миллиарда рублей в пользу "Газпрома"

Суд взыскал с Рауля Арашукова 4,4 миллиарда рублей в пользу "Газпрома" - РИА Новости, 27.12.2022

Суд взыскал с Рауля Арашукова 4,4 миллиарда рублей в пользу "Газпрома"

Мосгорсуд во вторник взыскал в пользу "Газпрома" более 4,4 миллиарда рублей с приговоренного к пожизненному сроку Рауля Арашукова, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T19:31

2022-12-27T19:31

2022-12-27T19:31

происшествия

рауф арашуков

газпром

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник взыскал в пользу "Газпрома" более 4,4 миллиарда рублей с приговоренного к пожизненному сроку Рауля Арашукова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Взыскать с Арашукова Рауля Турбиевича 4 миллиона 400 тысяч (рублей - ред.) в пользу ОАО "Газпром межрегионгаз Черкесск", 740 миллионов 71 тысячу (рублей - ред.) в счет компенсации "Газпром Ставрополь", 3 миллиарда 234 миллиона (рублей - ред.) - "Межрегионгаз Ставрополь", 472 миллиона (рублей - ред.) в пользу ОАО "Газпром Пятигорск", - огласила решение по исковому заявлению судья Елена Гученкова. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевших родственников убитых Фраля Шебзухова и Аслана Жукова с Рауля Арашукова 9 миллионов рублей, а с его сына - 10 миллионов. Мосгорсуд приговорил во вторник к пожизненному сроку экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Вместе с отцом и сыном Арашуковыми Мосгорсуд вынес приговор еще четырем фигурантам, они отправились в колонию на сроки от 5 до 22 лет. В конце сентября коллегия присяжных заседателей признала виновными бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля в организации двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Голоса разделились семь к одному, лишь один человек счел вину Арашуковых недоказанной, а их заслуживающими снисхождения. Кроме того, Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей. Рауля Арашукова присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына - бывшего сенатора Рауфа - в участии в нем. По данной статье присяжные оправдали лишь бывшего старшего следователя Андрея Филиппова и экс-директора филиала "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева. Максимально им грозят пожизненные сроки заключения. Меру наказания определит позднее суд, однако приговор уже будет обвинительным на основе вердикта присяжных. Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали в зале заседаний Совета Федерации более 3,5 года назад. В рамках следствия арестованы более 90 автомобилей, принадлежащих семье бывшего сенатора: Porsche, Mercedes, Lexus и других. У семейства изъяли в казну активы на 1,5 миллиарда рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе СК РФ, по делу были допрошены более 400 свидетелей и проведены свыше 200 судебных экспертиз.

https://ria.ru/20221227/arashukovy-1841724747.html

https://ria.ru/20210722/sud-1742349765.html

https://ria.ru/20220923/draka-1819082572.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, рауф арашуков, газпром, московский городской суд, совет федерации рф, россия, москва, рауль арашуков