https://ria.ru/20221227/altay-1841560802.html

На Алтае на льду Телецкого озера удалось снять редкого зверя

На Алтае на льду Телецкого озера удалось снять редкого зверя - РИА Новости, 27.12.2022

На Алтае на льду Телецкого озера удалось снять редкого зверя

Краснокнижного зверька — речную выдру, бегущего по льду, засняли на популярном у туристов Телецком озере в Республике Алтай, сообщается на сайте Алтайского... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T10:27

2022-12-27T10:27

2022-12-27T10:27

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БАРНАУЛ, 27 дек — РИА Новости. Краснокнижного зверька — речную выдру, бегущего по льду, засняли на популярном у туристов Телецком озере в Республике Алтай, сообщается на сайте Алтайского биосферного заповедника. "Государственный инспектор Алтайского заповедника Светлана Кульбацкая в окрестностях кордона Караташ наблюдала речную выдру, в сумерках бегущую по льду Телецкого озера от кордона Байгазан к реке Ойер. Зверек передвигался вдоль берега", — рассказали в заказнике.Сотрудникам удалось сделать несколько кадров с довольно близкого расстояния. Речная выдра — Lutra lutra, занесена в Красную книгу Республики Алтай, ее численность неуклонно сокращается.Животное редко встречается на поверхности льда, так как там оно может стать легкой добычей хищников. Ведущий научный сотрудник нацпарка Юрий Калинкин пояснил, что численность речной выдры для Алтайского заповедника приближается к 40-50 особям.

https://ria.ru/20221221/altay-1840160471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, республика алтай