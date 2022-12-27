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Аферисты обманули в Москве 50 человек на ввозе машин из-за рубежа - РИА Новости, 27.12.2022
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Аферисты обманули в Москве 50 человек на ввозе машин из-за рубежа
Аферисты обманули в Москве 50 человек на ввозе машин из-за рубежа - РИА Новости, 27.12.2022
Аферисты обманули в Москве 50 человек на ввозе машин из-за рубежа
Московские полицейские задержали двоих аферистов, подозреваемых в мошенничестве под видом продажи зарубежных машин и обманувших, предположительно, 50 человек... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T10:30
2022-12-27T10:30
происшествия
москва
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
мошенничество
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Московские полицейские задержали двоих аферистов, подозреваемых в мошенничестве под видом продажи зарубежных машин и обманувших, предположительно, 50 человек более чем на 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. "Оперативниками и следователями СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по городу Москве задержаны по местам проживания в столице двое мужчин в возрасте 27 и 30 лет, подозреваемые в мошенничестве под видом реализации автотранспорта. Установлено, что сообщники организовали компанию по продаже на территории РФ автомобилей иностранного производства и разместили в сети интернет рекламу, в которой гражданам предлагалась помощь в покупке машин за пределами страны", - говорится в релизе полиции. Отмечается, что клиентов "обрабатывали" в офисе компании на северо-востоке Москвы. Там им презентовали иномарки и выясняли предпочтения. После заключался договор и вносилась предоплата - 1 миллион рублей. Для видимости работы фирмы ее работники поддерживали связь с клиентами, убеждая их, что машина найдена и в скором времени будет доставлена в Россию. Однако взятые на себя обязательства компания не выполняла: деньги шли на оплату аренды и рекламу, а часть суммы уходила на покупку элитных автомобилей, "которые планировались для использования в интересах соучастников". "Полицейскими в паркинге на севере Москвы установлено местонахождение 24 автомобилей, купленных на деньги клиентов. Обнаруженные машины изъяты. В офисе организации и жилищах злоумышленников следователями и криминалистами проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение, включая различные печати, ключи. По предварительным данным, общий ущерб 50 потерпевшим превысил 50 миллионов рублей", - добавляется в сообщении. Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ. Один мужчина арестован, другой - под домашним арестом.
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60
происшествия, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, мошенничество
Происшествия, Москва, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Авто, Мошенничество
10:30 27.12.2022
 
Аферисты обманули в Москве 50 человек на ввозе машин из-за рубежа

В Москве задержали двух аферистов, обманувших 50 человек на ввозе машин из-за рубежа

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Автомобили в автосалоне. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Московские полицейские задержали двоих аферистов, подозреваемых в мошенничестве под видом продажи зарубежных машин и обманувших, предположительно, 50 человек более чем на 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
"Оперативниками и следователями СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по городу Москве задержаны по местам проживания в столице двое мужчин в возрасте 27 и 30 лет, подозреваемые в мошенничестве под видом реализации автотранспорта. Установлено, что сообщники организовали компанию по продаже на территории РФ автомобилей иностранного производства и разместили в сети интернет рекламу, в которой гражданам предлагалась помощь в покупке машин за пределами страны", - говорится в релизе полиции.
Максим Соколов - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
07:16
Глава "АвтоВАЗа" рассказал, что будут выпускать на бывшем заводе Nissan
Отмечается, что клиентов "обрабатывали" в офисе компании на северо-востоке Москвы. Там им презентовали иномарки и выясняли предпочтения. После заключался договор и вносилась предоплата - 1 миллион рублей.
Для видимости работы фирмы ее работники поддерживали связь с клиентами, убеждая их, что машина найдена и в скором времени будет доставлена в Россию. Однако взятые на себя обязательства компания не выполняла: деньги шли на оплату аренды и рекламу, а часть суммы уходила на покупку элитных автомобилей, "которые планировались для использования в интересах соучастников".
"Полицейскими в паркинге на севере Москвы установлено местонахождение 24 автомобилей, купленных на деньги клиентов. Обнаруженные машины изъяты. В офисе организации и жилищах злоумышленников следователями и криминалистами проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение, включая различные печати, ключи. По предварительным данным, общий ущерб 50 потерпевшим превысил 50 миллионов рублей", - добавляется в сообщении.
Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ. Один мужчина арестован, другой - под домашним арестом.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 21:01
В Подмосковье столкнулись автовоз и восемь машин
 
ПроисшествияМоскваРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)АвтоМошенничество
 
 
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