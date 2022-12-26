СМИ: в России предложили изменить систему повышения тарифов ЖКУ
"Известия": тарифы ЖКУ предложили повышать с учетом доходов россиян
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЕдиный платежный документ ЖКХ в почтовом ящике жильца
Единый платежный документ ЖКХ в почтовом ящике жильца . Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Общественный совет при Минстрое предложил повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги с учетом платежеспособности граждан, сообщили "Известия" со ссылкой на руководителя комиссии совета по ЖКХ Ирину Булгакову.
Булгакова заметила, что в сейчас при пересчете тарифов учитывается только инфляция, однако именно повышение счетов за оплату ЖКУ становится причиной накопления у россиян долгов в этой области. Поэтому в ведомстве предложили подсчитывать, сколько граждан в каждом регионе России в состоянии без ущерба для нормальной жизни оплачивать ЖКУ.
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"Мы предлагаем при изменении тарифов проводить анализ, какими они должны быть на конкретной территории с учетом платежеспособного спроса населения," — пояснила руководитель комиссии.
По мнению Булгаковой, если по результатам анализа платежеспособности жителей региона треть населения не сможет позволить себе оплату счетов, повышение тарифа необходимо отложить.
"Если регион установил такие коммунальные тарифы, которые не в состоянии оплатить тридцать и более процентов населения, значит, в субъекте что-то не то с тарифами", — считает Булгакова.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минстрою проработать возможность включения в платежные документы по оплате жилищно-коммунальных услуг установку, замену и обслуживание умных счетчиков.
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