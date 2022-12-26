https://ria.ru/20221226/zhku-1841288845.html

СМИ: в России предложили изменить систему повышения тарифов ЖКУ

СМИ: в России предложили изменить систему повышения тарифов ЖКУ - РИА Новости, 26.12.2022

СМИ: в России предложили изменить систему повышения тарифов ЖКУ

Общественный совет при Минстрое предложил повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги с учетом платежеспособности граждан, сообщили "Известия" со ссылкой на... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T09:47

2022-12-26T09:47

2022-12-26T09:47

жкх

дмитрий чернышенко

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Общественный совет при Минстрое предложил повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги с учетом платежеспособности граждан, сообщили "Известия" со ссылкой на руководителя комиссии совета по ЖКХ Ирину Булгакову.Булгакова заметила, что в сейчас при пересчете тарифов учитывается только инфляция, однако именно повышение счетов за оплату ЖКУ становится причиной накопления у россиян долгов в этой области. Поэтому в ведомстве предложили подсчитывать, сколько граждан в каждом регионе России в состоянии без ущерба для нормальной жизни оплачивать ЖКУ."Мы предлагаем при изменении тарифов проводить анализ, какими они должны быть на конкретной территории с учетом платежеспособного спроса населения," — пояснила руководитель комиссии.По мнению Булгаковой, если по результатам анализа платежеспособности жителей региона треть населения не сможет позволить себе оплату счетов, повышение тарифа необходимо отложить.Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минстрою проработать возможность включения в платежные документы по оплате жилищно-коммунальных услуг установку, замену и обслуживание умных счетчиков.

https://ria.ru/20221216/dolgi-1839037372.html

https://ria.ru/20221208/subsidii-1837093447.html

россия

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

жкх, дмитрий чернышенко, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)