https://ria.ru/20221226/zhivotnye-1841514237.html

Более 80 новых видов животных выявлено на природных территориях Москвы

Более 80 новых видов животных выявлено на природных территориях Москвы - РИА Новости, 26.12.2022

Более 80 новых видов животных выявлено на природных территориях Москвы

Более 80 новых видов животных выявлено на природных территориях Москвы, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T20:03

2022-12-26T20:03

2022-12-26T20:03

москва сегодня: мегаполис для жизни

антон кульбачевский

общество

москва

городское хозяйство москвы

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Более 80 новых видов животных выявлено на природных территориях Москвы, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. "В Москве более 2130 видов растений, мохообразных и 3270 видов позвоночных и беспозвоночных животных и других живых организмов. В условиях развивающегося мегаполиса в ходе ежегодного мониторинга на природных территориях выявляются виды, которые считались утраченными, например: летяга, седой дятел и другие. Также на территории Москвы выявлено 86 новых видов – тритон гребенчатый, куница лесная, малая и большая выпь, длиннохвостая неясыть и другие", - рассказал Кульбачевский в ходе пресс-конференции. Он отметил, что выявление новых видов животных, которое было зафиксировано за последние три года, свидетельствует об улучшении экологической обстановки на территории Москвы.

https://ria.ru/20221212/pravila-1837495426.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

антон кульбачевский, общество, москва, городское хозяйство москвы, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы