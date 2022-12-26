https://ria.ru/20221226/zhivotnye-1841514237.html
Более 80 новых видов животных выявлено на природных территориях Москвы
Более 80 новых видов животных выявлено на природных территориях Москвы - РИА Новости, 26.12.2022
Более 80 новых видов животных выявлено на природных территориях Москвы
Более 80 новых видов животных выявлено на природных территориях Москвы, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T20:03
2022-12-26T20:03
2022-12-26T20:03
москва сегодня: мегаполис для жизни
антон кульбачевский
общество
москва
городское хозяйство москвы
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Более 80 новых видов животных выявлено на природных территориях Москвы, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. "В Москве более 2130 видов растений, мохообразных и 3270 видов позвоночных и беспозвоночных животных и других живых организмов. В условиях развивающегося мегаполиса в ходе ежегодного мониторинга на природных территориях выявляются виды, которые считались утраченными, например: летяга, седой дятел и другие. Также на территории Москвы выявлено 86 новых видов – тритон гребенчатый, куница лесная, малая и большая выпь, длиннохвостая неясыть и другие", - рассказал Кульбачевский в ходе пресс-конференции. Он отметил, что выявление новых видов животных, которое было зафиксировано за последние три года, свидетельствует об улучшении экологической обстановки на территории Москвы.
https://ria.ru/20221212/pravila-1837495426.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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антон кульбачевский, общество, москва, городское хозяйство москвы, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Антон Кульбачевский, Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы