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Более 80 новых видов животных выявлено на природных территориях Москвы - РИА Новости, 26.12.2022
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Более 80 новых видов животных выявлено на природных территориях Москвы
Более 80 новых видов животных выявлено на природных территориях Москвы - РИА Новости, 26.12.2022
Более 80 новых видов животных выявлено на природных территориях Москвы
Более 80 новых видов животных выявлено на природных территориях Москвы, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T20:03
2022-12-26T20:03
москва сегодня: мегаполис для жизни
антон кульбачевский
общество
москва
городское хозяйство москвы
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Более 80 новых видов животных выявлено на природных территориях Москвы, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. "В Москве более 2130 видов растений, мохообразных и 3270 видов позвоночных и беспозвоночных животных и других живых организмов. В условиях развивающегося мегаполиса в ходе ежегодного мониторинга на природных территориях выявляются виды, которые считались утраченными, например: летяга, седой дятел и другие. Также на территории Москвы выявлено 86 новых видов – тритон гребенчатый, куница лесная, малая и большая выпь, длиннохвостая неясыть и другие", - рассказал Кульбачевский в ходе пресс-конференции. Он отметил, что выявление новых видов животных, которое было зафиксировано за последние три года, свидетельствует об улучшении экологической обстановки на территории Москвы.
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антон кульбачевский, общество, москва, городское хозяйство москвы, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Антон Кульбачевский, Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
20:03 26.12.2022
 

Более 80 новых видов животных выявлено на природных территориях Москвы

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкБелка-летяга
Белка-летяга - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Более 80 новых видов животных выявлено на природных территориях Москвы, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"В Москве более 2130 видов растений, мохообразных и 3270 видов позвоночных и беспозвоночных животных и других живых организмов. В условиях развивающегося мегаполиса в ходе ежегодного мониторинга на природных территориях выявляются виды, которые считались утраченными, например: летяга, седой дятел и другие. Также на территории Москвы выявлено 86 новых видов – тритон гребенчатый, куница лесная, малая и большая выпь, длиннохвостая неясыть и другие", - рассказал Кульбачевский в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что выявление новых видов животных, которое было зафиксировано за последние три года, свидетельствует об улучшении экологической обстановки на территории Москвы.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниАнтон КульбачевскийОбществоМоскваГородское хозяйство МосквыДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
 
 
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