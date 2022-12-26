https://ria.ru/20221226/zerno-1841495844.html

Вопрос реализации зерновой сделки не решен в полной степени, заявил Песков

Вопрос реализации зерновой сделки не решен в полной степени, заявил Песков - РИА Новости, 26.12.2022

Вопрос реализации зерновой сделки не решен в полной степени, заявил Песков

Проблема с реализацией зерновой сделки не решена в полной степени, но есть существенные достижения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T18:50

2022-12-26T18:50

2022-12-26T18:50

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Проблема с реализацией зерновой сделки не решена в полной степени, но есть существенные достижения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Пока в полной степени проблема не решена, хотя есть существенное достижение. Но еще предстоит кое-чего сделать", - сказал Песков в эфире Первого канала. По его словам, усилия прилагают и Москва, и Анкара, и ООН. Россия неоднократно заявляла, что в нуждающиеся страны поступает малое количества зерна, а также о проблемах с поставками российских удобрений на мировой рынок.

https://ria.ru/20221226/zerno-1841405257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, дмитрий песков, в мире, оон, турция