https://ria.ru/20221226/zerno-1841495844.html
Вопрос реализации зерновой сделки не решен в полной степени, заявил Песков
Вопрос реализации зерновой сделки не решен в полной степени, заявил Песков - РИА Новости, 26.12.2022
Вопрос реализации зерновой сделки не решен в полной степени, заявил Песков
Проблема с реализацией зерновой сделки не решена в полной степени, но есть существенные достижения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T18:50
2022-12-26T18:50
2022-12-26T18:50
экономика
россия
дмитрий песков
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турция
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Проблема с реализацией зерновой сделки не решена в полной степени, но есть существенные достижения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Пока в полной степени проблема не решена, хотя есть существенное достижение. Но еще предстоит кое-чего сделать", - сказал Песков в эфире Первого канала. По его словам, усилия прилагают и Москва, и Анкара, и ООН. Россия неоднократно заявляла, что в нуждающиеся страны поступает малое количества зерна, а также о проблемах с поставками российских удобрений на мировой рынок.
https://ria.ru/20221226/zerno-1841405257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, в мире, оон, турция
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, В мире, ООН, Турция
Вопрос реализации зерновой сделки не решен в полной степени, заявил Песков
Песков: вопрос реализации зерновой сделки не решен в полной степени, но есть достижения