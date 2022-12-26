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Россия превысила план по закупке зерна в интервенционный фонд - РИА Новости, 26.12.2022
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Россия превысила план по закупке зерна в интервенционный фонд
Россия превысила план по закупке зерна в интервенционный фонд - РИА Новости, 26.12.2022
Россия превысила план по закупке зерна в интервенционный фонд
Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ 26 декабря составил 28,755 тысячи тонн, и... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T14:14
2022-12-26T14:14
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ 26 декабря составил 28,755 тысячи тонн, и всего по итогам торгов закуплено в фонд 3,014 миллиона тонн, чуть выше запланированного объема, свидетельствуют данные биржи. По итогам торгов 26 декабря объем торгов составил 28,755 тысячи тонн на общую сумму 437,264 миллиона рублей: было закуплено 8,1 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 126,409 миллиона рублей и 20,655 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 310,855 миллиона. Согласно данным биржи, всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа, то есть с начала торгов, на текущую дату закуплено 3,014 миллиона тонн зерна на сумму 45,455 миллиарда рублей. В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов. Минсельхоз планировал сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара и сообщал, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.
https://ria.ru/20221217/zerno-1839463080.html
https://ria.ru/20221222/zerno-1840443588.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
14:14 26.12.2022
 
Россия превысила план по закупке зерна в интервенционный фонд

Россия закупила в интервенционный фонд 3,014 миллиона тонн зерна, превысив план 2022 года

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВыгрузка пшеницы
Выгрузка пшеницы - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Выгрузка пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ 26 декабря составил 28,755 тысячи тонн, и всего по итогам торгов закуплено в фонд 3,014 миллиона тонн, чуть выше запланированного объема, свидетельствуют данные биржи.
По итогам торгов 26 декабря объем торгов составил 28,755 тысячи тонн на общую сумму 437,264 миллиона рублей: было закуплено 8,1 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 126,409 миллиона рублей и 20,655 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 310,855 миллиона.
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Согласно данным биржи, всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа, то есть с начала торгов, на текущую дату закуплено 3,014 миллиона тонн зерна на сумму 45,455 миллиарда рублей.
В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.
Минсельхоз планировал сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара и сообщал, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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